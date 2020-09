Milliókat loptak a csalók, hibázhatott, mégis széttárja kezét a bank és a mobilszolgáltató

Jól szervezett bűnbanda dézsmálja a látszólag tuti biztosan védett internetbankon keresztül az emberek bankszámláját, az OTP kárpótolta pórul járt ügyfeleit, a Telenor-MKB páros nem.

Összesen több mint 110 millió forintot loptak el profi bűnözők három család bankszámlájáról - írja a 24.hu, aki mindenki okulására ismerteti a csalók módszerét. Három történetben közös, hogy a pórul jártak egy fölöttébb kedvező - egy állítólagosan külföldre települt magyar által feladott - lakáshirdetésre jelentkeztek.

A legutóbbi áldozat, Erikáék az V. kerületi Széchenyi utcában egy 34 millió forintért kínált 50 négyzetméteres lakás hirdetésére jelentkeztek. Telefonon azt a tájékoztatást kapták egy férfitól, hogy a külföldön élő unokatestvére haza akar települni családjával, és sürgősen pénzre van szüksége, ezért is kedvezményes az ár. Bár Erika azt kérte, hogy egy nagy méretű fájlok küldésére alkalmas szolgáltatáson keresztül kaphassa meg a képeket, a hirdető az AnyDesk nevű ingyenes szoftvert ajánlotta, amit nem jelzett simlisnek az Erika gépén futó biztonsági program.

Az AnyDesk azonban távoli asztalkapcsolatot létesít a komputerek között, így lehetőség nyílt arra, hogy a bűnözők betörjenek Erika számítógépébe, és feltehetően nem volt más dolguk az adatok megszerzéséhez, mint megvárni, hogy a nő belépjen az internetbank-fiókjába.

Az SMS-üzenetet is kijátszották

Ezentúl a csalóknak szükségük volt azokra a kódokra is, amiket a számlatulajdonos a belépéskor, és minden tranzakció elvégzése előtt SMS-ben kap meg. Vagyis a belépéshez az Erika telefonja feletti rendelkezést is meg kellett szerezniük. A történet egy pontján Erika és a férje telefonja is megbénult. A Telenor később hosszú vizsgálat után közölte az asszonnyal, hogy egy ismeretlen személy a soroksári Auchanban lévő üzletükben kezdeményezte a házaspár cégének előfizetéséhez tartozó SIM-kártyák cseréjét.

Arra hivatkozott, hogy ellopták azokat, ezzel együtt kérte az eredeti kártyák letiltását. Ekkor némult el Erika és férje telefonja. Az ügyintézéshez a hamisított meghatalmazás mellett Erikáék cégének hamis aláírási címpéldányát mutatta be az ismeretlen. A Telenor szerint ügyintézőjüket megtévesztették a látszólag szabályos dokumentumokkal, ugyanakkor a társaság részéről nem történt mulasztás. Ezt szakértők vitatják, mivel ha az ügyintéző ellenőrizhette volna a dokumentumot, amiről kiderült volna, hogy hamis.

Az MKB Bank a Telenorhoz hasonlóan azt közölte, náluk nem történt hiba, nem felelősek a történtekért. Erikáék ugyanakkor azt mondják, hogy a bank tájékoztatása a kezdetektől fogva elégtelen volt, egyáltalán nem vették komolyan a velük történteket. A házaspár azóta 30 millió forint veszteséggel, tehetetlenül áll. Mindez azért is érdekes, mert az MKB Bankkal ellentétben a két korábbi hasonló csalás károsultjait kárpótolta számlavezető bankjuk, az OTP.