Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliós bírság fenyegeti a cégeket - fontos határidő közeleg

Kevesebb mint fél év felkészülési idő maradt az online számla-adatszolgáltatás bevezetésére, amely minden vállalkozást érint. Az új szabályoknak meg nem felelés - beleértve az adatok nem megfelelő átküldését - akár egymillió forintos bírságot vagy áfalevonási jog felfüggesztést is maga után vonhat - hívja fel a figyelmet a LeitnerLeitner adótanácsadó cég.

A felkészülés nemcsak a számlázó szoftverfejlesztő cégeket érinti hanem minden vállalkozást, azok közül is leginkább azokat, amelyek saját számlázási, ügyviteli rendszert használnak - figyelmeztet Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető adótanácsadója. Utóbbi cégek jellemzően a nagyobb, sokszor nemzetközi hátterű vállalatcsoportok.

A jelenlegi tervek szerint 2018. július 1-jétől azokat a számlákat, amelyek adóalanyok közötti, belföldi áfás ügyletekről szólnak, valamint amelyekben az áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, tételesen és valós időben be kell majd jelenteni az adóhatóságnak a számlázó programok és az adóhatóság rendszere közötti gép-gép kapcsolat segítségével, manuális beavatkozás nélkül.

Adatszolgáltatásra kötelezettek azok a külföldi vállalkozások is, amelyek Magyarországon regisztráltak az áfában. Azoknak, akik csak adómentes vagy áfakörön kívüli tevékenységet végeznek, vagy egyetlen számlájuk sem éri el az áfa-határértéket, nem kell lecserélniük a számlázó rendszerüket, de az adatszolgáltatás az első jelentendő számlától már náluk is belép majd - hangsúlyozza Jancsa-Pék Judit.

A szakember szerint a kizárólag online pénztárgépet használóknak sincs teendőjük. Azonban a nyomtatvány használatával kiállított - azaz a "kézi számlák" - sem maradnak ki az adatszolgáltatásból. Esetükben a 100-500 ezer forint közötti áfatartalmú számlákról 5 munkanapon belül, az 500 ezer forint felettiekről pedig egy munkanapon belül kell jelentést küldeni.

A jövőben csak olyan a számlázó programot lehet majd használni, amelyben

a számlák tartalmaznak minden törvényben előírt adatot,

kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítanak;

nincs lehetőség a számlák törlésére, visszadátumozására;



biztosított a számlák sérthetetlensége és olvashatósága;

van felhasználói dokumentációja;



van benne "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás"



és 2018. július 1-től az online adatszolgáltatás funkció.

Kemény büntetés

Bármely más programmal kiállított számlával bírságot kockáztat a számla kibocsátója és befogadója is - emeli ki a LeitnerLeitner vezető adótanácsadója. Ha az adózó nem tartja be az előírásokat, nem kezdi el időben az adatszolgáltatást a megfelelő számlakiállítás elmaradásáért akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A számlát befogadó vállalkozás pedig elvesztheti áfa-levonási jogát.

Jancsa-Pék Judit továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy mivel a mulasztásokért a számla kibocsátója a felelős, a fejlesztővel vagy a meghatalmazottal kötött szerződésben fontos a kártérítési kötelezettségeket tisztázni.

Nem sietik el

A szakember szerint nagyon nehéz helyzetben vannak az érintett vállalkozások, hiszen csak január 18-án jelentek meg az újabb jogszabálytervezetek és a programozáshoz szükséges technikai paraméterek, így eddig önhibájukon kívül nem tudták elkezdeni a munkát. Viszont a vezető adótanácsadó szerint tovább halogatni semmiképpen sem szabad a dolgokat, mert még a bevezetés után is sok gyakorlati kérdésre kell majd számítani.

Az online számla-adatszolgáltatás gyakorlatilag azonnali adóellenőrzéseket is jelent majd, a pénztárgép, az Elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) és a közúti fuvarozás, a hagyományos belföldi adóadatbázisok és a nemzetközi kontrolladatok összevetésével ki fognak ugrani a véletlen hibák és rosszhiszemű visszaélések is - teszi hozzá a szakember.

A kép forrása: Shutterstock.