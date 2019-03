Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milyen lesz a nyár a Balatonnál? Így látja a meteorológus

Egyelőre kicsit nagyobb esélye van annak, hogy idén az átlagosnál melegebb nyár lesz a Balatonnál - mondta Horváth Ákos meteorológus, Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki viharjelző obszervatóriumának vezetője a Balatontipp.hu-nak.

Csapadék szempontjából az valószínűsíthető, hogy nem lesz az átlagnál több csapadék, inkább az átlagnál valamivel kevesebbre van esély - mondta a meteorológus a portálnak.

A korábban egyeduralkodó északnyugati szélhez képest mostanában gyakrabban figyelhető meg a keleties áramlás a Balatonnál. Továbbra is az északnyugati szélirány az uralkodó, de már nem annyira meghatározó módon, mint régen.

Ha fölénk telepszik egy anticiklon vagy egy ciklon, az sokáig itt van. Nyáron kicsit nagyobb az esélye az anticiklonnak, mint a ciklonnak, mert Afrika itt van a közelben. Emiatt, ha egy anticiklon peremhelyzetén vagyunk, akkor gyakoriak azok a keleties áramlások gyengébb széllel. Az idei tavasz nem ilyen volt. Most kimondottan erős böjti szelek dolgoztak - tette hozzá Horváth Ákos.

A meteorológus szerint most is 10 napra, két hétre lehet előrejelezni. Az évszakos előrejelzések gyakorlatilag három hónapos átlagot jelentenek. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy az átlagon belül nem lehetnek nagyon komoly lehűlések, vagy nem lehet rendkívül hűvös, szeles, csapadékos időszak. A szélsőségek ugyanúgy benne vannak a pakliba, de ha egy három havi átlagot nézünk, konkrétan a májust, júniust, júliust, akkor inkább a melegebb, a szárazabb átlag valószínűbb - hangzik a konklúzió.