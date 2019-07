Milyen szagelszívó kell a konyhába? - megjött a válasz

Miért kell fizetni a teszteredményekért?

A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján elérhető tesztért, tesztekért - amelyekbe beletartozik a konkrét termékek eredménye - pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelőjének és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A mostani teszt eredményei ezen a linken keresztül vásárolhatók meg