Minden kórházban és szociális intézményben látogatási tilalmat vezettek be

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ vasárnap az MTI-vel.

A tilalom március 8. napjától visszavonásig érvényes. A kórházi és időotthoni látogatási tilalom bevezetését javasolta vasárnapi ülését követően az operatív törzs is.

A közlemény szerint Müller Cecília határozatának indoklásában kifejti: az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érinti.

A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Az intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt szükség - hangsúlyozzák a közleményben.

A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást. Ilyenkor azonban a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak - tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Plusz kocsikat állított szolgálatba az OMSZ

Minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), hogy biztosítsák a koronavírus-fertőzés gyanúja miatti kórházba szállításokat - mondta Győrfi Pál, a szervezet szóvivője az M1 esti műsorában.

Az OMSZ története során mindig fel volt készülve arra, hogy fertőző betegeket lásson el, jelenleg is minden mentőautónak tartozéka az ehhez szükséges védőfelszerelés. Hozzátette: arra is felkészültek, hogy kórházba szállítsák azokat az embereket, akiknél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja. Ezért minden megyében plusz kocsikat állítottak szolgálatba, és a fővárosban is több ilyen autó működik.

A szóvivő közreműködésével készült tájékoztató videó kapcsán Győrfi Pál a higiénés szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyek nemcsak a koronavírus, hanem az influenza és a nátha ellen is használatosak. Azt tanácsolta: kövessék az operatív törzs mindennapos információit, minden naprakész hír elérhető a koronavirus.gov.hu oldalon - írta az MTI.