Minden magyart arra kérnek, hagyja el Olaszországot

Olaszországban az egész országot vesztegzár alá vonják a koronavírus-járvány miatt. A magyar külképviselet azt kéri az országban lévőktől, hogy lehetőség szerint hagyják el az országot.

Felhívjuk az Olaszországban tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a koronavírus válsághelyzet miatt az olasz hatóságok 2020. március 10-től az egész ország területére kiterjesztették biztonsági intézkedéseiket, melyek értelmében kizárólag munka- vagy egészségügyi, illetve alapvető szükségletek kielégítésére irányuló nyomós indok miatt engedélyezett otthonaik, szálláshelyeik elhagyása - adott ki tájékoztatást kedd hajnalban a római magyar nagykövetség.

A külképviselet felhívja a figyelmet, hogy a külföldiekre egyelőre nem vezettek be hatósági korlátozást, így nem kell az országban vesztegelniük.

"Kérjük, amennyiben turisztikai céllal tartózkodik az országban, illetve nyomós munka- vagy egészségügyi szempont nem indokolja az országban maradását, hogy a lehető leghamarabb gondoskodjanak Magyarországra történő hazajutásukról. Az utazás megszervezésében a konzulátus nem tud segítséget nyújtani" - szól az utasítás a kint lévő magyarok felé, amelyet a Facebookon is közzétettek.

Olaszorszagban van? Itt kaphat tájékoztatást A Római Nagykövetség és a Milánói Főkonzulátus is a nap 24 órájában elérhető ügyeleti számokat aktivált a koronavírus fertőzés olaszországi terjedése miatt, a fertőzés kapcsán bajbajutott magyar állampolgárok részére: +39 348 800 8159 (Római Nagykövetség); +39 339 621 9517 (Milánói Főkonzulátus).



A megadott telefonszámok kizárólag segítségnyújtás céljából kerültek aktiválásra, azokon általános tájékoztatás, sajtómegkeresések fogadása, egyéb konzuli ügyekben nyújtandó tájékoztatás nem elérhető.

Olaszországban vasárnap és hétfőn is 100 körüli új halálos áldozatot jelentettek be, egy nap alatt a megbetegedések száma meghaladta az 1800-at. Az ország északi része eddig is karantén alatt volt, gyakorlatilag most ezt terjesztették ki az egészre. A hétfő esti adatok szerint már mintegy 460 ember halt bele a vírus okozta a fertőzésbe, jelentős többségük - 80 százalék - 70 év feletti.