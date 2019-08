Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Minden rendben: a Parlament garázsába csak 200 kg robbanószert lehet levinni

A Parlament mélygarázsának biztonsági rendszere is téma volt az Országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottságának ülésén - írja a Népszava.

A témát Kósa Lajos elnök vetette fel, aki szerint a mélygarázs biztonsági rendszere alkalmatlan arra, hogy kiszűrje a "nem jószándékú" behatolásokat. A bejáratnál lévő, földből kiemelkedő oszlop legfeljebb arra alkalmas, hogy egy autó behajtását megakadályozza, de egy motoros például már bármikor, "kérdezés nélkül" elmegy mellette - idézi portál a politikust.

A még márciusban tartott ülésen meghívottként részt vett Tóth László dandártábornok, az Országgyűlési Őrség parancsnoka is, aki válaszában elmondta: számos problémát jeleztek már az Országgyűlés Hivatalának a mélygarázs működésével kapcsolatban. Az őrök például csak a behajtó autók rendszámát tudják ellenőrizni, azt viszont már nem, hogy ki vezeti a járműveket, valamint, hogy mit visz benne. Meglepő őszinteséggel azt is elárulta, hogy felvetéseikre nem kaptak semmilyen érdemi választ,

így csak próbálják a biztonság látszatát fenntartani.

Kósa Lajos szerint már a bankoknál is több körös azonosítás előzi meg a járművek beléptetését, egy ilyen rendszer kiépítést pedig ő maga

a haverokkal megbütyköli egy hétvége alatt.

Tóth László szerint az is baj, hogy sokan egyszerűen nekimennek a földből kiemelkedő bukóoszlopnak, nem is figyelnek rá, ha pirosan világít. Ezt követően azzal próbálta nyugtatni a bizottság tagjait, hogy a Tisza István szobor miatt úgy kellett megépíteni a garázs bejáratát, hogy csak személyautó férjen be rajta,

abba pedig "legfeljebb 200 kilogramm robbanószer fér be". Ennek megfelelően még ha valaki tele is pakolja az autóját robbanóanyaggal és felrobbantja a garázsban, az is "maximum a többi autóban tesz kárt", a felszínen nem veszélyeztet senkit.

- tette hozzá. (Arról a leleményes megoldásról nem kérdezték a biztonságért felelős vezetőt, hogy mi történne akkor, ha esetleg több autóval is 200-200 kilogramm bombával hajtanak be a parkolóba - a szerk.)

Az is kiderült többek között, hogy a női parlamenti őrök számára nincs megfelelő öltöző az épületben, valamint, hogy egyetlen zuhanyzó sincs a 24 órás szolgálatot is ellátó őrség tagjai részére.

Az ülés jegyzőkönyvét itt tudja elolvasni.