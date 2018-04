Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mindenki lemond az MSZP-nél

Jó szívvel nehéz gratulálni, de én mégis megteszem - mondta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd kormányfő-jelöltje.

Most is úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak változásra van szüksége. Viszont a választók többsége nem egy fair választási győzelemben, de mégiscsak másként gondolkodott erről - mondta a politikus.

Szavai szerint ezt a kormányt baloldalról lehet leváltani. És ennek az ellenzéknek a legerősebb ereje az MSZP-Párbeszéd szövetsége. És bár pozitív, hogy Budapesten a többség a baloldalra szavazott, nem tartható, hogy a hangja nem jut el a kistelepülésekre. Ezért Karácsony szerint újra kell gondolni a baloldali politizálás alapjait. Ebben a munkában saját szerepéről, saját politikai jövőjéről - tudniillik hogy marad-e Zugló élén, vagy betölti parlamenti mandátumát - nem beszélt - írta tudósításában az Index.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke karcosabb beszédet mondott, melyben a többi "demokratikus" ellenzéki pártot is felelőssé tette a kudarcért, mely során - számításaik szerint - 17 mandátum veszett el az összefogás hiányának köszönhetően. Molnár azt is bejelentette, hogy lemond az MSZP elnöki posztjáról, és az MSZP elnöksége is benyújtja lemondását.