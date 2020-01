Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mindenki rárepült az állami ingyenpénzre - kevés volt a 20 milliárd forint is

Példátlan módon fel kellett függeszteni a Magyar Turisztikai Ügynökség által legalább 100 szobás hotelek felújítására kiírt pályázatot, mert a pár nap alatt beérkezett kérelmek forrásigénye többszörösen elérte a 20 milliárd forintos keretösszeget.

Úgy látszik, hogy a fél ország közpénzből szeretné felújítani szállodáját, ugyanis a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) bő két héttel a minimum 100 szobás vidéki hotelek felújítására kiírt pályázat megjelenését követően kénytelen volt felfüggeszteni a pályázatot, mivel kevésnek bizonyult a 20 milliárd forintos keretösszeg.

"Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése című pályázati felhívást további közlemény kiadásáig társaságunk felfüggeszti, tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázati kérelmek forrásigénye elérte a meghirdetett keretösszeg többszörösét" - közölte a pályázat honlapján az MTÜ. Vagyis legalább 40 milliárd forint közpénzt igényeltek a szállodások a kormánytól. Ez gyorsan ment, hiszen csak december 20-tól lehetett pályázni, vagyis a karácsonyi és szilveszteri ünnepnapokat is számítva 18 nap alatt sikerült többszörösen kimeríteni a keretet. Az ugyanakkor nem világos, hogy miért kellett ezért felfüggeszteni a pályázatot, aminek eredetileg március 31-e lett volna a határideje. A szállodások gyorsaságából arra is lehet következtetni, hogy már a fiókban voltak a kész pályázatok, csak az MTÜ felhívására vártak.

A Napi.hu írta meg, hogy húszmilliárd forint költségvetési forrást készül szétosztani az MTÜ vissza nem térítendő állami támogatás formájában magántulajdonban lévő, minimum 100 szobás szállodák felújítására az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotelfejlesztési program keretében. Úgy lehetett tudni, hogy azok a hotelek pályázhatnak majd, amelyek legalább 150 szobával rendelkeznek. Ezt a kritériumot azonban az MTÜ leszállította minimum 100 szobára, így még nagyobb lehetett az érdeklődés. Gyógyhely minősítéssel nem rendelkező megyeszékhelyek (például Győr, Pécs, Szeged) esetében pedig elég a minimum 70 szoba is. A támogatás mértéke akár 70 százalékos is lehet, a szálloda tulajdonosa és az üzemeltetője is pályázhat, Budapest kivételével szinte az ország egész területéről érkezhettek a kérelmek.

Szintén lapunk írta meg, hogy a Hunguest Hotels is erősen érdeklődik a pályázati forrás iránt, pedig a szállodalánc az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc, Magyarország egyik leggazdagabb emberének, volt felcsúti polgármesternek az érdekeltségébe tartozik. Gyakorlatilag összes hotele megfelelt a pályázati kiírásnak Tapolcától Hévízig és Szegedtől Zalakarosig. Tavaly 23,6 milliárd forint volt a Hunguest Hotels nettó értékesítési árbevétele, amely után 3,4 milliárd forint adózott eredményt ért el.