Minél szegényebb valaki, annál többe kerül az államilag támogatott lakásfelújítási hitel

Jelentős különbségek vannak a különböző megyék között abból a szempontból, hogy egy átlagfizetésből élő hitelfelvevő mennyi idő alatt tudja majd visszafizetni a február elsejétől igényelhető, állami támogatású lakásfelújítási hitelt. Mivel pedig a hosszabb futamidő a hitelköltségeket is megemeli, pont a szegényebb megyékben lehet drágább a lakásfelújítási hitel összköltsége - írja a Bank360.

Akár 100 ezer forintnál is nagyobb lehet a megyék közötti különbség a nettó átlagjövedelem tekintetében. A GKI nemrég megjelent, 2019-es NAV-statisztikákra alapozott elemzése szerint az átlagos nettó jövedelem Magyarországon 200 ezer forint volt, de a megyék többségében (14 esetben) ennél alacsonyabb értéket figyeltek meg. Az országos összehasonlításban vezető fővárosiak 260 ezres nettó átlagjövedelme több, mint 100 ezer forinttal múlta felül a rangsorban utolsó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nettó átlagjövedelmet.

Kisebb jövedelemnél drágább a hitel

Ezek a különbségek pedig azt is befolyásolják majd, hogy hitelfelvételkor mekkora törlesztőrészletet vállalhatnak az egyes megyékben élők, hiszen az érvényben lévő, a túlzott eladósodást gátolni hivatott szabályok miatt alacsonyabb jövedelemmel alacsonyabb törlesztő vállalható be. "Ez a szabályozás a február 1-jén hatályba lépő, államilag támogatott lakásfelújítási hitelre is vonatkozik majd. Az érdeklődés az új hitelfajta után már most jelentős, így várhatóan sokan veszik majd fel a legfeljebb hatmillió forintos kölcsönt" - közölte Varga Zsombor, a portál elemzője.

A szakember emlékeztetett: a lakásfelújítási támogatás utófinanszírozású, így várhatóan sokan élnek majd a csomag részeként érkező kedvezményes hitel lehetőségével is, mellyel előfinanszírozhatják a felújítás költségeit.

A lakásfelújítási támogatás maximum összege hárommillió forint. Mivel a lakásfelújítási támogatás legfeljebb a felújítási költségek felére vehető igénybe, így ha valakinek nincs olyan megtakarítása, melyet a felújítási költségekre tudna szánni, hatmillió forint hitelt kell felvennie. A kedvezményes, állami támogatású jelzáloghitelt három százalékos kamattal folyósítják majd, azzal a feltétellel, hogy a felújítást követően, az államtól érkező támogatás összegét be kell törleszteni a hitelbe.

Minél hosszabb ugyanakkor a futamidő, annál magasabb a hitel teljes visszafizetendő összege. A már említett adósságfék szabályok miatt pedig minél alacsonyabb valakinek a jövedelme, annál alacsonyabb törlesztőt vállalhat be, ami miatt adott hitelösszeget csak hosszabb időre vehet fel. Ennek köszönhetően a regionális jövedelem-különbségek miatt hátrányba kerülnek az alacsonyabb jövedelmű térségek.

Szegényebb megyékben hosszabb futamidő kell majd

Bár a Bank360 számításai szerint mindegyik megyében felvehető a maximális támogatáshoz szükséges 6 millió forint, de az alacsonyabb jövedelmű megyékben jóval hosszabb a hitelfelvételkor várható legrövidebb futamidő, mint a legnagyobb jövedelmű Budapesten.

Számításaik alapján, míg Budapesten és az ország északnyugati megyéiben az adósságfék szabályokat figyelembe véve akár 4-5 év alatt törleszthető lesz majd átlagjövedelem mellett a hatmillió forintos lakásfelújítási hitel, az ország keleti megyéiben többnyire legalább 6-7 évre kell majd felvenni a támogatott kölcsönt.

A leghosszabb futamidővel Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lehet felvenni a hitelt, a legrövidebb idő alatt pedig Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyékben tudják majd visszafizetni a hitelt. A keleti megyék mellett még a dél-dunántúli Somogy és Baranya megyében lehet csak hosszabb, legalább 6 év feletti futamidővel felvenni a lakásfelújítási hitelt.

A hosszabb futamidő miatt többet is kell visszatörleszteni

A felújítás végeztével és a számlák elfogadása után az államkincstár folyósítja a 3 millió forint támogatást, amit kötelező előtörlesztésre felhasználni. A támogatás megigénylésének a hitelfelvételt követő egy éven belül meg kell történnie. Mi a példában úgy számoltunk, hogy a hitelfelvétel 10. hónapjában már a 3 millió forint előtörlesztése is megtörténik.

Az előtörlesztés alapesetben a törlesztőrészletet csökkenti. Az eredeti futamidő megtartásával így a teljes hiteltörlesztés alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3,36 millió forintot kell visszafizetni, Budapesten 3,22 millió forintot a nettó átlagjövedelem mellett. Vagyis a hosszabb futamidő majdnem 140 ezer forintos pluszköltséggel járhat a hitel visszafizetése során.

Szerződésmódosítás esetén lehetséges a futamidő csökkentése is az eredeti törlesztőrészlet fizetése mellett. A csökkentett futamidő mindkét esetben csökkenti a teljes visszafizetendő összeget, de a futamidők közötti különbség megmarad a megyék között. Ez akár 64 ezer forintos hátrányt jelenthet nettó átlagjövedelem mellett, hiszen Budapesten a visszafizetendő összeg 3,16 millió forintra csökken a szerződésmódosítás után, míg Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 3,23 millió forintra.