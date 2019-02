Mire készül Orbán Viktor? Szivárognak a részletek

A Figyelő már tudni véli, hogy milyen intézkedéseket jelenthet be Orbán Viktor kormányfő a február 10-i évértékelő beszédében.

További, állami infrastrukturális beruházások, a falusi csok "felturbózása", turisztikai fejlesztések, az informatikai szegmens megerősítése, adócsökkentések, valamint a külföldi működő tőke idevonzásának felpörgetése lehet az új növekedésösztönző program "lelke", amelynek részleteit a politikus a február 10-i beszédében bejelenthet - derül ki a hetilap írásából.

Mivel a kabinet erre az évre - a tavalyi rekord után - csak lassítást, azaz 4,1 százalékos GDP-növekedési ütemet "kalibrált" be, egyre biztosabb, hogy pótlólagos rásegítés szükséges. Erről Orbán Viktor miniszterelnök már korábbi nyilatkozatában is említést tett. Közben elkészült a versenyképességi vitaanyag is, amelyet már első körben a kormány is megtárgyalt.

A növekedésösztönző program fő pontjai:

újabb állami infrastrukturális beruházások,

falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) erősítése,

turisztikai fejlesztések,

informatikai szegmens megerősítése,



újabb külföldi működőtőke bevonzás.



A növekedésösztönzésnek megvan a fedezete is a büdzsében: egyrészt a költségvetési tartalékokban, másrészt a jóval magasabb tavalyi bázis miatt az idei adóbevételek bőven túlteljesülhetnek - véli a Figyelő.

Ehhez képest legalábbis figyelemre méltó, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a múlt hétvégén arról beszélt, hogy Magyarországon is érdemes a világgazdasági lendület visszaesésére felkészülni, erre pedig gazdaságvédelmi programot alakíthat ki a kormány tavasszal.Szavai szerint a világgazdasági lendület kezd kicsit visszaesni, és ezeket a hatásokat Magyarország sem tudja kizárni, erre érdemes felkészülni.

A magyar kormány olyan intézkedéseket kíván hozni, amelyek megvédik a munkahelyeket, a bérnövekedés ütemét; törekszik arra, hogy a fejlesztések ne álljanak le, ne törjön meg a fogyasztás lendülete, és a bérek, nyugdíjak megtartsák vásárlóerejüket. Több minisztériumban is folyik tervezés, amely alapján gazdaságvédelmi programot alakíthatnak ki tavasszal - mondta a pénzügyminiszter. Ebből pedig adódik egy olyan következtetés, hogy akár össze is érhet a három program: a növekedésösztönző, a versenyképességi, valamint a gazdaságvédelmi - komoly közgazdasági kérdés azonban, hogy ezeket a részben ellentétes intézkedéseket hogyan lehet egy dokumentumban összehozni.

