Mire számít a Fidesz?

Egyelőre nem sok kormánypárti politikus tette tiszteletét a Fidesz eredményváró eseményen vasárnap este a Bálna épületében, de a néhány jelenlévőt egyelőre mind a magas részvételről kérdezik. Messzemenő következtetésekbe azonban egyikük sem ment.

Ebből egyelőre csak az látszik, hogy az arra jogosultak 70 százaléka élt szavazati jogával - zárta rövidre Kovács Zoltán kormányszóvivő a Napi.hu kérdésére. Szerinte ez válasz azokra a kritikákra is, amelyek szerint Magyarországon antidemokratikus lépéseket hajtott volna végre a kormány.

Azt, hogy az idei kampányban szinte alig esett szó a pártok programjáról, amely a kormánypártok esetében a bevándorlás és Soros György bírálatában merült ki a leginkább úgy látja, a politikai kommunikáció természetéből adódik. "A modern politikában csak 2-3 téma van fókuszban" - magyarázta Kovács. Lapunk kérdésére, hogy hogyan foglalható össze akkor a kormánypártok programja, azt mondta, hogy ezt a harmad- és negyedvonalban kommunikálták, többek között a gazdasági eredmények bemutatásával.

"Hadd ajánljam figyelmébe Orbán Viktor kormányfő MKIK-nál elmondott egy hónappal ezelőtti beszédét, ahol mind az eddigi eredményeket bemutatta, mind egy víziót vázolt a gazdaság jövőjéről" - mondta a Napi.hu-nak. Mikor jeleztük, hogy ez hiányában van konkrétumoknak, azt mondta, hogy az eddigi programjuk és eredményeik mutatják az irányt.

"Ezt még csak nem is a most felálló kormány, hanem az országgyűlés hívatott eldönteni. Várjuk meg míg az feláll" - válaszolta arra, hogy például áfacsökkentésre van-e kilátás a jövőben. Az szja-csökkentés kapcsán pedig azt közölte, hogy ezt már meglépte, tehát ebből is látszik, hogy a Fidesz-KDNP az adócsökkentés kormánya.

Novák Katalin család és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár pedig arról beszélt, hogy a jelenlegi kormány a családok pártján állt, amelyet számos intézkedés bizonyít. Az eredmények kommentálásával kapcsolatban ő sem ment részletekbe.

