Mire számít és mit tanácsol a hiteleseknek az OTP-s Becsei András?

Bár sikerült elkerülni, hogy a koronavírus-járvány nyomán hitelválság alakuljon ki, elviheti a bankszektor nyereségét a pandémia okozta gazdasági válság.

A hiteltörlesztési moratóriumnál az volna a fontos, hogy csak azok vegyék igénybe, akik valóban rászorulnak. Rövid távon jól jöhet egy családnak, hogy néhány hónapig nem kell törlesztenie, de arról sem szabad elfeledkezni, hogy a tartozás megmarad, sőt gyarapszik. Igaz, hogy a törlesztőrészletek nem emelkednek a moratórium miatt, de a futamidő meghosszabbodik, a most meg nem fizetett kamatot később vissza kell fizetni. Ezért javasoljuk minden ügyfelünknek, hogy fontolják meg, élnek-e a felkínált lehetőséggel - mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Becsei András, az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Lakástakarék Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség alelnöke.

A pandémia idején a fő feladat most az volt, hogy ne alakuljon ki hitelválság, ám a szektor eredményességét tekintve sem 2020, sem 2021 nem lesz jó év. A járvány okozta gazdasági válságnak lesznek kárvallottjai, és jó eséllyel a moratóriumok hatására megképzett céltartalékok egy részét valóban leírásra kell majd fordítani.

Ha ennek csak egy kisebb része is kockázatossá válik, még viszonylag gyors fellendülés esetén is tetemes összegű leírásokról beszélhetünk majd. De ha ennél kedvezőbb lesz is a helyzet, nem szabad elfelejteni, hogy a 2008-2010-es válság nyomán megképzett províziók visszaírására csak 2017-2019-ben nyílt lehetősége a szektornak, amelyet akkor egy többéves folyamatos gazdasági fellendülés támogatott. Ezeknek az éveknek az eredményeit jócskán megemelte ez az egyszeri hatás, így a szektor eredményességét most majd a bázishatás is lefelé nyomja.