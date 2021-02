Járvány? Sosem volt még ennyi pénzük a magyaroknak a bankokban

Tavaly ugyanannyi lakáshitelt vettek fel a magyarok, mint 2019-ben, még a járvány sem tudta kikezdeni a piacot. A babavárót is vitték, mint a cukrot, a bankbetétekben eközben halmozódik a pénz, forintot és devizát is bőven tettek félre a háztartások.

Több mint 1000 milliárd forinttal vettek fel több hitelt tavaly a háztartások annál, mint amennyit visszafizettek. Ennek köszönhetően az év égére 8115,4 milliárd forintra nőtt a hitelállományuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint.

Ilyen hatalmas adósságban utoljára a 2011 végén és 2012 elején bekövetkezett kedvezményes árfolyamon történt végtörlesztés előtt úszott a lakosság, vagyis kilenc évvel ezelőtt. A hitelállomány növekedésében a törlesztési moratórium is szerepet játszott, sokak adóssága emiatt nem csökken, de az intenzív hitelfelvétel is hozzájárult a több mint ezer milliárdos bővüléshez.

Új lakáshitelből például tavaly hajszál híján ugyanannyit folyósítottak, mint 2019-ben, még a pandémia, és a 2021-től igénybe vehető új kedvezmények sem vetették vissza érdemben a hitelezést. Pedig az utóbbiak miatt, mint például a CSOK mellé igénybe vehető illetékmentesség, sokan dönthettek a lakásvásárlás néhány hónappal történő elhalasztása mellett. Decemberben valóban jóval kevesebb lakáshitelt folyósítottak a bankok, mint egy évvel korábban, a már befogadott hitelszerződések összege is visszaesett valamelyest, de kisebb mértékben.

A babaváró támogatás húzta a fogyasztásihitel-piacot

A tavaly március 19-én bevezetett, majd az év végével eltörölt teljes hiteldíjmutatóra (thm) vonatkozó plafon az év hátralévő részére visszavetette a fogyasztási hitelezést. A jegybanki alapkamatnál maximum 5 százalékponttal magasabb kamatú kölcsönökből jóval kevesebbet helyeztek ki a bankok, mint egy évvel korábban a piaci alapon szabadon beárazott hiteleikből. A frissen folyósított személyi hitelek állománya a kétötödével csökkent tavaly 336,3 milliárd forintra. Áru- és egyéb hitelből alig 41 milliárd forintnyit helyeztek ki, ami a 2019-esnek nagyjából a negyede. A szabad felhasználású jelzáloghitelek kihelyezése nőtt csak valamelyest, de ilyen kölcsönből is csupán 80 milliárd forintnyi folyósítottak a bankok.

A babaváró támogatás népszerűsége töretlen maradt, összesen 617,5 milliárd forintnyi szerződés született tavaly, ezzel az év végén már 1089 milliárd forintnál tartott a program. A gyerekvállalás mellett kamatmentesen felvehető maximum 10 millió forintos hitelt még az idén és jövőre igényelhetik a családok, vagyis várhatóan 2021-ben is húzótermék lehet a fogyasztási hitelek piacán. Tavaly mindenesetre több mint kétszer annyit folyósítottak belőle, mint normál személyi hitelből.

Az idén persze változhatnak az arányok, a thm-plafont ugyanis eltörölték, és megjelentek a piacon a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek. Most február 1-től pedig elindultak a bankoknál az otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolódó államilag támogatott konstrukciók, amelyekre az előzetes érdeklődés alapján szintén hatalmas kereslet lehet.

Alacsony kamatok, rengeteg betét

A háztartások anyagi helyzete az MNB adatai szerint javult tavaly. December végén például 254 milliárd forint alatt volt a folyószámlahitelek mennyisége, egy év alatt 23 milliárd forinttal csökkent, vagyis jóval kevesebb háztartás várhatta mínuszban az újévet, mint 2019-ben. A bankbetétek is gyarapodtak, 11 213,3 milliárd forintos történelmi csúcson állt az állományuk szilveszterkor, ami több mint 1700 milliárdos növekedés egyetlen év alatt, ami egy átlagos háztartásra vetítve több mint 400 ezer forintos növekedés lenne, de nyilván nagy eltérés lehetett tavaly az egyes háztartások anyagi helyzetének alakulásában. Történelmi csúcson volt a betéteken belül a deviza-megtakarítások állománya is. Az év végén 1580 milliárd forintnyi összeg volt a háztartások devizaszámláin, 26,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez részben a forint gyengülésének köszönhető, de sok friss megtakarítás is került a számlákra.

A kamatok mind a betéteknél, mind a hiteleknél alacsonyak maradtak 2020-ban. A lekötött forintbetétekre 0,3 százalékos kamatot fizettek a bankok, ami jelképes, az infláció mértékét meg sem közelítette. A lakáscélú hitelek átlagos kamata decemberben 3,88 százalékos történelmi mélyponton volt, a legnagyobb arányban felvett 10 éves kamatperiódusú hiteleké sem érte el a 4 százalékot.

A fogyasztási hitelek átlagos kamata a thm-plafon miatt 4,75 százalékon állt, ezen belül a személyi hiteleké 5,59 százalékos volt. Januárban ez az érték már várhatóan emelkedni fog. A folyószámla- és kártyahitelek kamata is csökkent valamelyest az év végére, de még mindig ezek a legdrágább lakossági kölcsönök, előbbiek átlagosan több mint 17,6 utóbbiak 21,18 százalékos kamattal futnak.