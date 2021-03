Kiüti az 5 százalékot az infláció tavasszal

Erőteljes kilövés lesz az árakban tavasszal a Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint. A legújabb előrejelzés alapján ez átmeneti lesz, a legfontosabb, hogy kikerülhetők legyenek a másodkörös hatások. Azaz ne maradjanak tartósan magasban az árak.

Időszakosan, tavaszra akár 5 százalékos inflációval számol a jegybank legújabb inflációs jelentse. Balatoni András igazgató elmondása szerint ebben az üzemanyag, illetve a jövedéki adóval terhelt termékek, leginkább a cigaretta áremelkedés hat.

A rövid távon érzékelhető emelkedést követően a kulcs, hogy elkerülhetők legyenek a másodkörös hatások. Ha ez sikerül, akkor beállhat a 3 százalékos középtávú inflációs cél már 2022-re.

Várakozáson felül

A jegybank aktuális elemzése szerint a GDP-ben Magyarország már az idén ledolgozhatja a járványból adódó visszaesést, az év végére visszatérhet a 2019-es pálya. Ez felülmúlja a jegybank decemberi várakozását.

Nagyon jó fellendülési pozícióban van a magyar gazdaság, az MNB várakozása szerint dinamikus lesz a kilábalás. A prognózis szerint tőkeintenzív felzárkózás lesz, számos jelentős beruházás zajlik, illetve készül a magyar gazdaságban, amelyek alapján ezt fenntarthatónak tartja a jegybank.

A munkanélküliség minimális volt 2020-ban, sokkal jobb volt az arány a korábbi válságokhoz képest, ez is a kedvező kilátásokat támasztja alá. A jegybank értékelése szerint az adatok azt mutatják, hogy a munkaerő könnyen mobilizálható, kínálati oldalon is stabil a magyar gazdaság a kilábalásban.

Ellentétes hatások

A globális chiphiány is bezavarhat az év elején a gazdasági növekedésben, ami remélhetőleg a második negyedében már ledolgozható. A gazdasági dinamizálódása itthon az átoltottságtól is nagyban függ, összességében a munkaerőpiacon 2022 második felében lehet majd megint teljes foglalkoztatottság közeli állapot.

Jelentős FDI-ugrást (közvetlentőke-beáramlást) vár az MNB, ami egyúttal a gazdaság exportját is megdobja. A globális növekedés miatt jobban nő majd a magyar export mint az import, lévén a magyar beszállítók egyre komolyabb szerepet játszanak ezeknél a felvevő országoknál. Közben a lakossági megtakarítások megnőttek, ezek hajthatják az inflációs folyamatokat, ha ezt a pénzt a lakosság elköltené.

Ez igaz a magyar külpiacokon is, így ha a külpiacokon elkezdik elkölteni a megtakarított pénzeket, az lecsapódik a magyar exportokban is, ennek megfelelően nőhet az össztermék és az infláció is.