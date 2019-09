Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

MNB: nyugodtan csúszhatnak a hazai autós beruházások

Rövidtávon kényelmesen ellenáll a hazai gazdaság a változatlanul romló külső körülményeknek. A Magyar Nemzeti Bank szerint elképzelhető, hogy csúsznak nagy autóipari beruházások, de általában nem csökken a beruházási kedv, így továbbra is átlagon felül marad a gazdasági növekedés csökkenő inflációs kockázatok mellett.

Hiába romlik látszólag végeláthatatlanul a külső környezet, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint továbbra is stabilak a hazai gazdasági kilátások. Az MNB legújabb inflációs jelentésében megemelte idei növekedési prognózisát 4,5 százalékra, a következő két évben egyaránt 3,3 százalékos bővüléssel számol.

A vártnál magasabb növekedés mellett az infláció a vártnál viszont mérsékeltebb ütemben nőhet - mondta a jelentés ismertetésekor Balatoni András igazgató. A jegybank monetáris tanácsa szeptemberi kamatdöntésén érdemben nem változtatott a feltételeken, maradtak az alacsony kamatok és a jegybanki kommunikációból több közgazdász a további lazítás lehetőségét olvasta ki, annak ellenére, hogy a forintárfolyam történelmi negatív rekordokat ért el. A fő indok, hogy a jegybanki döntéshozatal elsődleges tényezője, az infláció, a korábban vártnál mérsékeltebb lehet, többek között a külpiaci növekedés lassulása okán.

A dinamikus gazdaági bővülést az élénk belső fogyasztás adja, és látszólag Magyarország és a régió egyelőre nyertesként kerül ki a német autóipart egyre jobban megviselő nehézségekből. Balatoni szerint ennek oka, hogy a globális termelési láncoknak átalakulásából jól jön ki a térségünk, mivel itt korszerűbben, keresettebb termékcsoportokat gyártanak. A Pénzügyminisztériumban is hasonló logikával magyarázzák, hogy a nyáron is élénken nőtt az ipari termelés, miközben a német autóipar és általában a gazdaság zsugorodóban van.

Az egyik kiemelt témaköre a jegybanki jelentésnek a beruházások várható alakulása. A nyári jelentéshez hasonlóan továbbra is élénk beruházási dinamikát várnak, miközben kockázatként megjelentek a külső beruházóink problémái a nagybefektetések terén, ebben ismét a német autóipar problémáira kell gondolni.

Az MNB összességében 2019-től egészen 2021-ig éves szinten nagyjából 28,5 százalékos beruházási rátával számol. Kérdésünkre Balatoni András elmondta, a jegybankban látják a felmerülő kockázatokat, így számolnak azzal is, hogy a bejelentett beruházások csúsznak, akár több évet is. Összességében azonban nem számolnak azzal, hogy visszaesne a költés, különösen azért, mert a belső kis- és középvállalati hitelezés felfutása alapján a belföldi beruházásokkal is reális cél, hogy még két évig közel harmadával nőjenek a beruházások.

Nagy tétben mernék fogadni, hogy a beruházásokban idén Európa első három országa között leszünk

- mondta kérdésünkre Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója. Virág szerint az összesített ráta, legen szó a vállalatokról, a lakosságokról, vagy az uniós források felhasználásáról a rendszerváltás óta nem látott helyzet áll fenn jelenleg, így rövidtávon a nagyobb projektek esetleges csúszásával együtt sem esik vissza beruházási hajlandóság.

Az autóipari beruházások megvalósulása az államnak is érthetően fontos. Mint azt kérdésünkre a héten a napokban Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató főmunkatársa kifejtette, a tervezett, de halasztással fenyegetett debreceni BMW gyár esetében az eddigieknél is sokkal komolyabb kedvezményeket irányzott elő több lépésben a kormány. Ennek lehet, hogy meg is lett a hatása, a korábban elmeszeltként híresztelt beruházási programban épp komoly munkálatok indulhatnak.