Módosul a kötelező jótállás

Kötelező jótállás csak a 10 ezer forintnál drágább tartós fogyasztási cikkekre jár a jövő év első napjától, viszont minél drágább egy eszköz, annál hosszabb lesz a jótállás. A jótállási jegy elektronikus is lehet a jövőben - egyebek mellett ezt tartalmazza az új jogszabály.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet a jelenleg értékhatár nélküli 1 éves kötelező jótállást differenciálja a tartós fogyasztási cikkeknél. A 10 ezer forintnál olcsóbb cikkekre nem jár jótállás, afelett pedig a következőképpen alakul az időtartama:

- 10-100 ezer forint vételárig 1 év,

- 100-250 ezer forint vételárig 2 év,

- 250 ezer forint vételár felett pedig 3 év a jótállás.

A felsorolt határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha szakemberrel kell üzembe helyeztetni az eszközt, akkor a jótállás az üzembe helyezés napjával kezdődik. Viszont ha a vevő a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a vásárlás napja lesz. Javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik - a javításra átadás napjától kezdve - azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nagy változás lesz januártól, hogy a jótállási jegy elektronikusan is átadható a vásárlónak. Ez történhet úgy, hogy az elektronikus számla egyúttal jótállási jegy is, illetve utólag is megküldhető a vevőnek. A harmadik lehetőség az, hogy a vevő egy letöltési címet kap és erről tölthető le a jótállás. Ilyenkor az eladó az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.

A kötelező jótállás csak a jótállási jeggyel érvényesíthető továbbra is, Viszont új elem az, hogy az érvényesítésnek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Ugyan csak új szabály az is, hogy ha az első javításnál kiderül, hogy az eszköz nem javítható, akkor azt 8 napon belül ki kell cserélni. Ha ez nem lehetséges, akkor viszont visszajár a vételár. Ugyan ez vonatkozik arra az esetre is, ha az eszköz három javítás után ismét meghibásodik, továbbá ha a javítás 30 napon belül nem valósul meg. Ezek a szabályok azonban nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre.

A rendelet kiterjeszti a kötelező jótállást a következőkre is, de csak a 10 ezer forint feletti eladási árak esetén:

- nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

- árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

- kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer;

- garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;

- zuhanykabin, kád, csaptelep;

- napkollektor, napelemrendszerek;

- játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;

- külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok.



A kormányrendelethez kapcsolódóan az innovációért és technológiáért felelős miniszter is módosította az ide vágó rendeletét. Ebben szerepel az, hogy a javítónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a vevő előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a vevő általi átvétel igazolására alkalmas más módon is történhet.



Mindkét jogszabály 2021. január 1-jén lép hatályba.