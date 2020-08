Módosul a nyugdíjak kifizetése szeptembertől

Szeptember elsejétől kezdődik az azonnali átutalás második fázisa és lehetségessé válik, hogy az új rendszerben kezeljenek minden bért, nyugdíjat. A rezsifizetések is alapjaiban alakulhatnak át - írta az Azénpénzem.hu.

A bérfizetések legtöbbje csoportos átutalás, amely továbbra is a napközbeni elszámolásban maradt. Jövő keddtől, azaz szeptember elsejétől válik lehetségessé, hogy a vállalati kötegelt utalásokat, rendszeres átutalásokat, értéknapos utalásokat is az azonnali fizetési rendszerben kezeljék. A béreknél megszűnik az a most még tapasztalható jelenség, hogy két azonos asztalnál dolgozó kolléga fizetése - mivel nem ugyanannál a hitelintézetnél van folyószámlájuk - nem azonos napon érkezik a számlájukra - írta a pénzügyi portál.

Így a szeptember 11-én esedékes bankszámlás nyugdíjkifizetés is a pénzügyi szupersztrádára kerül. Ennek persze nem szabad érzékelhető változást hoznia a nyugdíjasok számára, hiszen ezek az ellátások eleve (a folyószámlára érkezők és a postás által kézbesítettek egyaránt) tervezett dátumúak. Nem mellékes viszont, hogy minden bizonnyal nem ismétlődhet majd meg az a tavaly januári botrány, amely azért tört ki, mert a nyugdíjak számlára folyósítása késett - állapította meg az Azénpénzem.hu.

Az igazi változás a rezsiszámláknál jöhet. Sokan ugyanis azért "nem állnak le" a sárgacsekkről, mert saját kezükben szeretnék tartani, hogy mit mikor fizetnek ki. Ez pedig az úgynevezett fizetési kérelem megjelenésével csekk nélkül is megoldható.

A fizetési kérelem lényege ugyanis, hogy e tranzakcióban nem pénzt küld, hanem kér a kezdeményező. Aki pedig megkapja a fizetési kérelmet, maga döntheti el, hogy eleget tesz-e neki. A teljesítésre a jogszabály elméletben 60 napot ad, de a rezsicégek türelme aligha terjed eddig. Ráadásul lehetséges a résztörlesztés, de megjegyzés is írható a tranzakcióhoz (ez például csőtörés után, vagy a vitatott fogyasztás esetén hasznos).