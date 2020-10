Moratórium-hosszabbítás: megérkezett a törvényjavaslat

Az Országgyűlés előtt van a törvényjavaslat a törlesztési moratórium meghosszabbításáról. Ahogy ígérték: a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a gyereket nevelők, a közmunkások és a nehéz helyzetben lévő vállalkozások mentesülhetnek átmenetileg a fizetés alól 2021 közepéig.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta a Parlament elé csütörtök este a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról és a hitelszerződések felmondásának átmeneti tilalmáról szóló törvényjavaslatot. A korábbi ígéreteknek megfelelően a sérülékeny csoportok azok, amelyek december 31. után még egy féléven át halaszthatják hiteleik törlesztését.

A hiteltörlesztési moratórium meghosszabodhat a munkanélküli, illetve álláskeresőnek minősülők számára, szintén maradhatnak a moratóriumban azok, akik gyereket várnak vagy nevelnek. Gyereknek számít a 12. hetét betöltött magzat és a 25. évét be nem töltött, eltartott, vér szerinti vagy örökbe fogadott eltartott személy mellett a 25. évét betöltött megváltozott munkaképességű személy is, ha az állapota már legalább egy éve tart, és még legalább egy éven át nem várható benne javulás.

A nyugdíjasok és a most nyugdíjba menők is élhetnek a moratórium meghosszabbításának lehetőségével, csakúgy, mint a közfoglalkoztatottak, valamint a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások is. Ha több adóstárs van, a moratóriumhoz az is elég, ha az egyik teljesíti a feltételeket.

Nem lesz kamatos kamat

A törvényjavaslat szerint a moratóriumba június 30-ig az érintettek bármikor beléphetnek, tehát ha most fizetnek, és később mégis élnének a lehetőséggel, akkor erre lesz módjuk, de dönthetnek úgy is, hogy fizetik a hitelüket végig a szerződés szerint. A babaváró támogatás kezességvállalási díját sem kell fizetni a moratórium alatt.

A törlesztés felfüggesztése alatt keletkező kamatokat nem lehet tőkésíteni, azokat - az idén felhalmozódó kamatokhoz hasonlóan - a futamidő során egyenlő részletekben kamat nélkül kell majd megfizettetni az adósokkal. A hitelek és lízingek mellett a Nemzeti Eszközkezelő programjában részt vevők bérleti díjára, illetve azoknál, akik részletre visszavásárolták a lakásukat, a vételárrészletre is vonatkozik a moratórium, nekik sem kell fizetniük június 30-ig. A magáncsőd eljárásban részt vevők szintén élhetnek a halasztás lehetőségével.

A törvényjavaslat emellett hitelfelmondási tilalmat is elrendel 2021. június 30-ig. A moratóriummal élni nem tudó adósokkal a hitelezőknek tárgyalniuk kell a kölcsöneik újrastrukturálásáról, hogy ismét fizetni tudja az adós a tartozását. Az új szerződést nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni, így nem nőnek az adósok terhei ezzel az adminisztrációs költséggel. Ha viszont nem sikerül megállapodni az adósnak és a hitelezőnek az első félév végéig az új feltételekről, akkor a hitelfelmondási tilalom megszűnik, vagyis a bankok behajthatják a tartozást a nem fizető adóson.