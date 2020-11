Most jön csak az idegjátszma az amerikai elnökválasztáson

Az első eredmények beestek, és most jön az idegtépő várakozás az amerikai elnökválasztáson. Jelenleg Biden vezet az elektori előrejelzésekben Donald Trumpra eddig egymillióval kevesebb szavazatot számoltak össze. Cikkünk frissül.

Az eddig feldolgozott szavazatok alapján mind Donald Trump republikánus elnök és Joe Biden, a demokrata kihívó is hozza a papírformát, és egymás után húzzák be az eleve vörösnek vagy kéknek elkönyvelt államokat.

Magyar idő szerint hajnal 6 körül Biden 192 elektori szavazattal vezet Trump 108-ával szemben a CNN számításai szerint, a Fox News-nál 223:148 az arány, szintén Biden javára. A győzelemhez 270 kell, és még csak most kezdenek el több százezer levélben leadott szavazat feldolgozásának.

Biden eddig hozza a partvidék államait, Washington, Oregon Colorado marad demokrata. A nagyobb falat Kalifornia a maga 55 lektori szavazatával, csakúgy mint New York 29 szavazatával.

Trump is be tudta húzni a várhatóan republikánus hajlású államokat. Trump nyeri Mississippi, Utah, Kentucky államokat, és ami ennél is fontosabb, várhatóan behúzza a kulcsfontosságú 29 elektort adó Floridát is. Szintén Trump viheti el Nebraska 5 elektorából legalább hármat, itt Maine mellett szavazatarányosan osztják el a helyeket.

Most épp Pennsylvania, Michigan és Wisconsin foglalkoztatja leginkább az elemzőket. Jelenleg a szavaztok felét dolgozták fel, és mindhárom államban Trump vezet, most kerül azonban sor a rengeteg levélben beküldött és előre leadott szavazatok, amitől a nagy demokrata fordulatot remélik.