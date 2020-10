Most olyanok is oltatnak, akik korábban nem

Mind Budapesten, mind vidéken nagy igény mutatkozik az influenza elleni védőoltásra – írja a Magyar Nemzet háziorvosok nyilatkozata alapján.

Az oltás azért nagyon fontos, mert tehermentesíti a tüdőt az esetleges koronavírus-fertőzés esetében, így különösen ajánlott a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek. Erről korábban Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter beszélt.

Aktív, tehát laboratórium által igazolt koronavírus-fertőzöttet nem oltanak be, minden egyéb esetben pedig az oltó orvosnak kell eldöntenie, hogy beadja-e az ellenszert. A védőoltás beadatása sokkal kisebb kockázatot jelent, mint annak elhagyása - mondta Müller Cecília tisztifőorvos.

Egy salgótarjáni háziorvos a portálnak arról beszélt, hogy sok olyan páciense is beoltatja magát, aki eddig tartózkodott ettől. Érdekes módon idén eddig kevésbé az idősek, inkább a 40-50 éves korosztályba tartozók kérték a vakcinát.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a főváros IX. kerületében praktizáló Jelinek Benjámin. A páciensek mintegy húsz százaléka a gyógyszertárakban megvásárolható, pneumococcus által okozott tüdőgyulladás elleni védőoltást is hozza magával, és azt is beadatja az influenza elleni vakcinával párhuzamosan.

Az első hét tapasztalata alapján nála is jelentős a száma azoknak, akik első alkalommal élnek a lehetőséggel.