Müller Cecília rossz helyre küldte az e-mailjét

Hadházy Ákos ellenzéki parlamenti képviselő egy uniós projekt elszámolásáról érdeklődött a Nemzeti Népegészségügyi Központnál (NNK), amelyről arra hivatkozva nem kapott határidőben felvilágosítást, hogy az "veszélyezteti az NNK veszélyhelyzettel összefüggő feladatellátását". Ezt a hivatalos választ tette szóvá az NNK-t vezető Müller Cecília a munkatársainak küldött e-mailben, hogy "erre nincs jobb szövegünk"? A levelet - feltételezhetően véletlenül - Hadházy is megkapta.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egy feltételezhetően véletlenül megkapott, Müller Cecília országos tisztifőorvos által írt e-mailt hozott nyilvánosságra a Facebook-oldalán.

A képviselő egy 17 milliárd forint EU-s támogatást felhasználó projekt szerződéseinek adatait kérte az NNK-tól, valamint azt, hogy országgyűlési képviselőként kapjon lehetőséget betekinteni a szerződésekbe. Müller Cecília országos tisztifőorvos a 15 napos válaszadási határidő lejártával hivatalos levélben azt közölte Hadházyval, hogy az adatkérés határidőben teljesítése veszélyezteti az NNK veszélyhelyzeti feladatellátását, így az igénynek vagy az igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldésének 45 napon belül tesznek eleget.

Hadházy ezt követően kapott még egy e-mailt, feltételezhetően véletlenül, amelyen Müller Cecília látható feladóként, és az ő neve olvasható aláírásként. Ebben az e-mailben a tisztifőorvos a kollégáinak ír, és szóvá teszi a veszélyhelyzeti feladatellátásra hivatkozást a képviselőnek küldött válaszban:

"Kedves Kollégák! Erre nincs jobb szövegünk? Ez veszélyezteti a feladatellátást, miért kell beleírni? Egyszerűen miért nem hivatkozunk a jogszabályra, hogy 45 nappal meghosszabbítjuk az adatszolgáltatást és kész."

Hadházy Ákos szerint ezzel az e-maillel a tisztifőorvos nem csak magát, hanem a kormányt is leleplezte, hogy mire kellett a kormánynak a teljhatalom és hogyan él azzal vissza. A képviselő szerint ugyanakkor a közérdekű adatigénylés határidejét 90 napra lehet hosszabbítani, de ő most nem közérdekű adatigényléssel élt, hanem országgyűlési képviselőként kért adatokat az NNK-tól, és erre nem is vonatkozna az Infotörvény és annak módosítása, amire válaszában hivatkozott a tisztifőorvos.