Müller Cecília: 25 idősotthonban jelent meg a fertőzés

Jelenleg 25 idősotthonban van jelen a fertőzés, az intézmények többségében legfeljebb öt embernél igazolták a pozitivitást. Aki betegnek érzi magát, vagy pozitív lett a tesztje, ne essen pánikba. A kormány november 1-ig meghosszabbította a határátlépéssel, utazással kapcsolatos eddigi korlátozásokat - hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Csütörtökre 16 újabb beteg hunyt el, ez nagyon kedvezőtlen adat, ezért nagyon ébernek és szabálykövetőnek kell maradnunk. Nincs ma olyan ember, akinek ne lenne dolga azzal, hogy a másikra is vigyázzon - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján a már reggel publikált adatok megismétlése után.

Csütörtöki adatok 848 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 27 309 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 16 beteg, így az elhunytak száma 781 főre emelkedett, 6118-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 20 410. Az aktív fertőzöttek 37 százaléka, az elhunytak 53 százaléka, a gyógyultak 37 százaléka budapesti. 757 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen.

A tisztifőorvos ezután részletezte, mit tegyen az, aki betegnek érzi magát. Elsősorban ne ijedjen meg, mérje meg a hőmérsékletét és telefonon értesítse a háziorvost, mondja el a tüneteit. Ha a háziorvos indokoltnak tartja, megrendeli tesztet. A vizsgálat előtt 3 órával nem szabad enni, inni.

Ne essen pánikba az sem, akinek pozitív lesz a tesztje és megkapja a hatóságtól a házi karantén elrendelő határozatot, amiben szerepel a karantén kezdő és végpontja is, Ha enyhe tünetei voltak és már 3 napja ezek elmúltak, akkor a tünetek megjelenését követő 10. napon válik szabaddá, ezután nem kell felszabadító laborteszet végezni. A WHO protokoll is ezt írja elő. Értesíti a területileg illetékes hatóságot, hogy lejárt a karanténja, a háziorvostól pedig megkapja a táppénzes papírt - sorolta Müller Cecília.

A tünetes krónikus betegeknek ismételten értesíteni kell a háziorvost, az ő állapotuk ugyanis gyorsan romolhat és igényelhet kórházi kezelést - figyelmeztetett.

Kérdésekre válaszolva Müller Cecília elmondta még: