Müller Cecília: a hatóság és a gyártó is vizsgálja az eddigi oltási reakciókat

Eddig közel 21 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát, öt oltási eseményt jelentettek, amelyeket az OGYÉI és a gyártó is vizsgál. A mellékhatások jellemzően kiütés, izomremegéses tünetek voltak és olyan reakciók, amik nem tűnnek súlyosnak de zajlik a részletes vizsgálat - válaszolta kérdésre az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos.

Müller Cecília a járványügyi adatok elismétlésével kezdte az operatív törzs tájékoztatóját. Az elhunytak számát továbbra is kedvezőtlennek nevezte, az áldozatok között ismét vannak fiatalabbak és középkorúak, a legfiatalabb elhunyt 52 éves, a legidősebb 97 éves volt.

Nem változott az elhunytaknál beazonosított krónikus betegségek köre, jellemző a szív- érrendszeri valamint az anyagcsere és a daganatos betegség. A diagnózisok a magyar megbetegedési viszonyokat mutatják - mondta Müller Cecília.

Szerdai statisztika 2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 331 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 198 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 179 541 fő, az aktív fertőzöttek száma 142 029 főre csökkent. 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 396-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig közel 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be, 25 oltópontot működik, a lista megtalálható az NNK és a koronavirus.gov.hu honlapon.

Sokan kívánnak élni az oltakozás lehetőségével, az oltópontoknak nagy a forgalma ezért javasolt az email-es felkeresés - tanácsolta a tisztifőorvos. Az oltópontok közé a városi kórházak is beléptek, egyelőre csak a saját munkavállalóikat oltják, de az a terv, hogy az oltóanyag mennyiségének függvényében ezeket is bevonják és háziorvos oltását is tervezik. Rájuk oltóorvosként is számítanak.

Az egészségügyi dolgozók oltása után, a második körben a szociális otthonok, idősotthonok következnek, az igényfelmérés már elindult, a legnagyobb létszámú intézményekkel kezdik. A tisztifőorvos arra kérte az intézményi orvosokat, hogy minél előbb vegyék fel a védőoltást, mert rájuk jelentős munka hárul helyben az előkészítésben. A lakók és a dolgozók is az intézményben kapják meg az oltást, mobil oltócsoportokat küldenek majd a helyszínre, amelyeket minden szükséges felszereléssel ellátnak.

Kérdésekre válaszolva elhangzott még: