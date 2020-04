Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Müller Cecília: a jó idő miatt egyre nehezebb lesz betartani a korlátozásokat

A tömeges megbetegedések küszöbén állunk. Az eddigi intézkedések és a lakosság együttműködésének eredménye, hogy a fertőződések száma mértékletesen nő - hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján. Továbbra is nagyon fontos, hogy a jó idő közepette is tartsuk be az előírásokat, maradjunk otthon, illetve egymástól távol - hangsúlyozta Müller Cecília, országos tisztifőorvos.

Ma egy hónapja igazolták az első koronavírusos-eseteket Magyarországon, és szombatra 687 főre nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A pénteken elhunyt hat beteg is mind krónikus bajokkal - szív. és érrendszeri, daganatos, légzőszervi - küzdött, egyikük 54 éves volt, a többiek 80 körüliek - közölte a tisztifőorvos. Kiszámolták végre a járvány valódi adatait Folyamatosan nő a laborvizsgálatok száma, mára meghaladta a 12 ezret, a statisztikákban a vírus örökítőanyagát kimutató, a kijelölt, akkreditált laborokban elvégzett vizsgálatok eredményei láthatók, ezeket minden esetben megismétlik. Jönnek a védőfelszerelések Az eddigi korlátozó intézkedések megfelelőnek bizonyultak és csakis a lakosság segítségével hatékonyak, nagyon nagy szerepe van abban a lakosságnak, hogy a fertőződések száma mértékletesen nő - fogalmazott Müller Cecília. A tisztifőorvos szerint a szép idő újabb áldozathozatalt követel mindenkitől, egyre nehezebb lesz betartani az előírásokat, de továbbra is nagyon fontos, hogy ha ki is megyünk a szabadba, sétálni, vagy sportolni, tartsuk a másfél méteres távolságot. Külön felszólította a bentlakásos idősotthonok működtetőit, fenntartóit a fokozott higiénés előírások betartására. A tömeges megbetegedések küszöbén vagyunk, a korlátozások semmiféle lazítására nincs lehetőség. Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, szombaton hat repülőgéppel érkezett védőfelszerelés és orvosi, orvostechnikai eszköz Budapestre, és a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe, egy Antonov An-124-es is leszáll majd újabb kínai szállítmánnyal, amely a védekezéshez szükséges eszközöket tartalmazza. Az eddig érkezett szállítmányokból tegnap több mint 50 kórház és a rendőrség is kapott védőfelszerelést. Kérdésekre adott válaszokból kiderült még: Az egyik budapesti idősotthonba bejutott a fertőzés, ezért szobakarantént kellett elrendelni, aki az állapota miatt rászorult, kórházba került. A fővárosi tisztifőorvos meghatározta a szükséges intézkedéseket, megkezdődött a fertőtlenítés, és több mint 200 mintavétel is történt pénteken az otthonban

A rászoruló idősek gondozása az önkormányzatok törvényi kötelezettsége, ennek meg is felelnek a tapasztalatok szerint.

A repülővel érkező védőeszközök és egyéb felszerelések az ÁEEK raktárába kerülnek, onnan a kiosztás sorrendje a következő: egészségügyi ellátók,



rendvédelmi szervek

kormányzati szervek

gyógyszertárak.





A közterek ellenőrzésével nem az a cél, hogy a négy fal közé szorítsák a magyarokat, hanem a vírus terjedésének a megelőzése.

A cukorbetegek inzulinellátása zavartalan.

Nem érdemes becslésekbe bocsátkozni a várható betegszámmal kapcsolatban, többféle becslés van, annyit Müller Cecília elmondott azért, hogy jelentősen fog növekedni a betegek száma. Ez még mindig egyenletes és nem tömeges.

Nagyon sokféle teszt van már a piacon, egy részük validált, más részük nem. Vizsgálni kell, hogy milyen módszerrel készül a teszt és hogy a betegség melyik időszakában. Nyilvánvalóan számos termék megbízhatósága kérdéses.

Azon vannak, hogy a tömeges megbetegedés időszakára a szükséges helyen rendelkezésre álljanak a megfelelő, ágy, intenzív ágy és lélegeztető, valamint HR kapacitások.

Folyamatos az egészségügyi szakszemélyzet képzése.

A közeljövőben szülő nők ugyanolyan ellátásra számíthatnak mint a járvány előtt. Kijelöltek olyan ellátókat is, akik fertőzött kismamákat fogadnak.



Lehet horgászni a vízparton, az is sport, de tartsuk a távolságot.

A háziorvosok kicsit részletesebb tájékoztatót kaptak a követendő eljárásról, ami tágabb teret biztosít a számukra. Ha gyanúsnak tartják az esetet, megrendelhetik a tesztet.

Sajnálatos az Uzsoki kórház főnővérének története, a tisztifőorvos szerint ha nem értesítik a hatóságokat, akkor a szükséges járványügyi intézkedéseket is ellehetetlenítik. Az egészségügyben dolgozókra a legfontosabb vigyázni, hiszen tőlük függ az állampolgárok egészsége is.

Kérdés-válasz Lapunk feltette a kérdést, hogy mi a protokoll, ha a hivatalos gyorsteszt mutatta ki az ellenanyagot, az illető otthon gyógyult, őt tesztelik-e újra munkába állás előtt és milyen teszttel? Müller Cecília válasza szerint nem értelmezhető a hivatalos gyorsteszt fogalma. Müller Cecília úgy fogalmazott, ha olyan teszt készült, ami nem minősített, és a hatékonysága nem kellően bizonyított akkor feltétlenül meg kell erősíteni egy vírus örökítőanyag kimutatáson alapuló laboratóriumi vizsgálattal. Ezt minden esetben szükséges megtenni.



Egyáltalán nem kaptunk választ a következő kérdésekre:

Amennyiben a naponta közzétett statisztikában csak a PCR vizsgálatok, tehát az örökítőanyagot kimutató teszttel megerősített eseteket közlik, akkor hol közlik az ujjbegy vérből készült, hivatalosan, az OMSZ által elvégzett gyorsteszttel kimutatott fertőzéseket? Illetve hány ilyen gyorsteszttel elvégzett esetet mutattak ki eddig?



Összesen hány darab hivatalos tesztet végeztek, ebből hány darab volt PCR vizsgálat, és hány darab volt az ujjbegy vérből végzett gyorsteszt?

Egy olyan beteg, akinek voltak tünetei, PCR vizsgálattal igazoltan pozitív, és otthon gyógyult, hatósági házi karanténban, mikor mehet újra dolgozni, illetve közösségbe? Hogyan ellenőrzik, hogy meggyógyult? Tesztelik-e, milyen esetben, milyen teszttel és hányszor, mielőtt újra munkába áll? Mi most az aktuális protokoll ebben az esetben?

Mi a protokoll abban az esetben, ha valakinek tünete volt, otthon, hatósági házi karanténban gyógyult, de nem végeztek PCR tesztet? Ő mikor mehet újra dolgozni, hány és milyen tesztet kell ehhez elvégezni nála?



Újabb 55 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 678 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, közülük öten 77 év felettiek. 58 főre emelkedett a gyógyultak száma is - erősítette meg a kormányzati tájékoztató oldal szerint. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.