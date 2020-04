Müller Cecília a lélegeztetőgépesek esélyeiről beszélt

Egyre több olyan koronavírusos embert sikerül gyógyultan elengedni a kórházból, akik korábban lélegeztetőgépen voltak. Ez azt jeleni, hogy a lélegeztetőgép "nem feltétlenül jelent reménytelenséget" - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs vasárnap tájékoztatóján.

Eddig 250 beteget nyilvánítottak gyógyultnak, közöttük voltak enyhe tüneteket produkálók, de egészen súlyos esetek is, akiket akár lélegeztetni is kellett. Továbbra is el lehet mondani, hogy a betegek 80 százaléka enyhe tünetekkel esik át a koronavírus-fertősen - mondta.

A korábban remélteknél is sokkal több embert tudnak lekapcsolni a gépekről és hazaengedni - hangsúlyozta.

Az igazolt fertőzöttek száma 1916 fő, a halottaké 189 fő. 784 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 61-en vannak lélegeztetőgépen.

Mit tegyenek az allergiások?

Az allergiásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy ez is egy krónikus állapotnak minősül, még akkor is, ha szezonális. Ebben az időszakban a beteg nyilván nem tud "megszabadulni ezektől a tényezőktől". Nekik azt javasolják, hogy maradjanak bent. A gyógyszeres kezelést érdemes időben elkezdeni.

Az allergiások mossanak gyakrabban hajat, mossák a ruhájukat és az ágyneműjüket is többször és szellőztessenek.

Érettségizni lehetőleg gyalog menjenek a diákok

Az érettségizőknek azt javasolta, hogy lehetőség szerint menjen gyalog a vizsgára és ne csoportosuljon. Ha ez nem megoldható, akkor a tömegközlekedési eszközökön és az autókban is viseljenek maszkot és amint megérkeznek a vizsga helyszínére, mossanak kezet - tette hozzá Müller Cecília.

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője arról beszélt, hogy egyre kevesebb magyar tér haza külföldről, hiszen aki tehette már itthon van. Ennek megfelelően egyre kevesebb az elrendelt hatósági házi karantén is.

Március 12-e óta több mint 930 ezer lépett be Magyarország területére. A magyarországi úti céllal belépő teherforgalom ebből közel 146 ezer, a teljes teherforgalom - tehát azok is, akik csak áthaladnak az országon - eddig 400 ezer belépést jelentett.

A hétvégén jellemzően többen szegik meg a kijárási korlátozásokat, a mostani hétvégén eddig 1286 embert figyelmeztettek, 896 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, de feljelentésre is szükség volt.

Tegnap kevesebb intézkedésre volt szükség, mint egy héttel korábban, de kétszer annyi, mint egy átlagos hétvégén.

A külföldről hazatérőkkel kapcsolatban Lakatos Tibor elmondta, hogy az ingázók kivételével - ott külön kormányközi megállapodások vannak érvényben - mindenkinek hatósági házi karanténba kell vonulnia. Az árufuvarozásra külön szabályok vonatkoznak.

Az érettségi közeledtével lesznek olyan diákok, akik külföldön élnek vagy kettős állampolgárok és csak a vizsga miatt jönnek haza. Rájuk különleges szabályozások vonatkoznak majd (hiszen el kell menniük a vizsgára - szerk.), ezeken pedig a kormány dolgozik.