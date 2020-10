Müller Cecília: a lélegeztetőgépre kerülők fele le is kerülhet a gépről

Az NNK-ban bevizsgálták az antigén alapú gyorsteszteket, és úgy találták, hogy pozitivitás esetén azonos a megbízhatóságuk a PCR-tesztével, így már a mentőben kimutatható a koronavírus-fertőzés, és gyorsabban juthat a megfelelő helyre és terápiához a beteg - hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

Egyre nő az új fertőzöttek száma, ezért mindenki fokozott figyelemmel és fegyelemmel viseltessen a óvórendszabályokkal szemben. Egész Európában emelkedőben van a pozitív esetek száma, Magyarország sem kivétel, a WHO elemzés alapján a középmezőnyben foglalunk helyet - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

A 31 elhunyt - 49-94 év közötti betegek - mindegyike szenvedett valamilyen alapbetegségben, amelyre a fertőzés rakódott és valamilyen mértékben halálhoz vezetett. Jellemzően szív- és érrendszeri, anyagcsere és daganatos megbetegedés, valamint légúti megbetegedés fordult elő - ismertette a tisztifőorvos a hétfőn reggel már nyilvánosságra hozott adatokat.

Növekvő tendenciát mutat a kórházban kezeltek száma is. A lélegeztetőgépen lévők egy része gyógyulóban van, ez nem jelent végsorsot, számosan le is kerülhetnek a gépről - hangsúlyozta Müller Cecília. Később, kérdésre válaszolva elmondta, a Szent László kórházban 50 százalékos a lélegeztetett betegek túlélési aránya.

Hétfői statisztika 1478 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 47 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1173 főre emelkedett, 14 312-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 32 283 fő. Az aktív fertőzöttek 31 százaléka, az elhunytak 40 százaléka, a gyógyultak 30 százaléka budapesti. 1896 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 188-an vannak lélegeztetőgépen.

Rendkívül sok a jó tapasztalat, nagyon sok tudás gyülemlett fel az egészségügy ellátórendszerben, számos olyan lehetőségünk van, amit tavasszal még nem tudtunk teljes körűen bevezetni, vagy nem is állt rendelkezésre - ezért nem kell megijedni, ha valaki kórházba kerül - hangsúlyozta azt is hozzátéve:

a legjobb védekezés, ha nem is kapjuk el a betegséget.

A krónikus betegek különösen vigyázzanak magukra - a krónikus légúti betegség kiemelt kockázatot jelent - számukra nagyon fontos az influenzaoltással is védekezni - erősítette meg korábbi figyelmeztetését.

Jelenleg 40 óvodában és 13 iskolában rendelet el rendkívüli szünetet az operatív törzs, 117 osztályban és 17 iskolánál digitális munkarendben megy az oktatás.

Eddig a PCR-teszteket fogadták el a fertőzés igazolására, a WHO is ezt ajánlotta, de most már több antigén-alapú tesztet is bevizsgáltak az NNK laboratóriumaiban és úgy találták, hogy pozitivitás és tünetek esetén az eredmények jól egybeesnek a PCR-teszttel. Így már a mentőben kiszűrhető, hogy a beteg koronavírusos-e, és hamarabb kerülhet oda, ahol a covidos betegek gyógyítása zajlik.

Kérdésekre válaszolva Müller Cecília elmondta még: