Müller Cecília: A nyers magyarországi halálozási arány 2,6 százalék

Az elmúlt 24 órában elhunyt 21 éves nő nagyon gyors, élettel összeegyeztethetetlen betegség miatt vesztette életét és csak a laborvizsgálat igazolta nála a pozitivitást, de nem gondoljuk a koronavírus volt a halál oka - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján. Elmondta, hogy a 40. hétig Magyarországon nem mértek többlethalálozást a pandémia miatt . A halálozási arányszám Magyarországon az összes pozitív személyre vetítve 2,6 százalék.

Az elmúlt 24 órában elhunyt 24 beteg alapbetegségei nem sokban térnek el az előző napokétól, kétharmaduk szív- és érrendszeri megbetegdésben, további egyharmad anyagcserebetegségben szenvedett - mondta Müller Cecília, miután elismételte a korábban már nyilvánosságra hozott adatokat.

Szerdai statisztika Szerdára 816 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, így 33 114-re emelkedett a nyilvántartott fertőzöttek száma. Elhunyt 24 beteg, így a halálos áldozatok száma 877-re nőtt kedd reggel óta. Az aktív fertőzöttek száma 23 088-ra nőtt. A gyógyultak száma 9149.Elhunyt 24 beteg, így a halálos áldozatok száma 877-re nőtt kedd reggel óta. Az aktív fertőzöttek száma 23 088-ra nőtt. A gyógyultak száma 9149.

Az aktív fertőzöttek 35 százaléka, az elhunytak 49 százaléka, a gyógyultak 33 százaléka budapesti. Kórházban 656 beteget ápolnak, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen.

Ma a 40. hétig bekövetkezett halálozásokat összesítette a tisztifőorvos. A 40. hétig 833 elhunytról tudnak. Nő a halálestek száma, az egész járvány időtartama alatt a legtöbb elhunytat, 90 főt az április 13-19 közötti héten regisztrálták.

Az elmúlt hetekben a napi 10 körüli haláleset növekedésnek indult, elmúlt héten 6-16 fő közötti volt a napi halálozás. Már a 36. héttől emelkedni kezdtek a számok, akkor 10-en, a 39. héten 65-en, a 40. héten 76-an haltak meg a fertőzéssel összefüggésben.

Az eddig elhunytak átlagéletkora 76,4 év volt, a 40. hétig 30 éves volt a legfiatalabb, 103 éves a legidősebb áldozat.

A nyers halálozási arányszám, az összes pozitív személyre vetítve 2,6 százalék.

A 40. hétre az elhunytak átlagéletkora 72,6 évre csökkent.

Az áldozatok 49,5 százaléka Budapesten vesztette életét, Pest-megyében 14,6 százalékuk, Fejér megyei 8 százalék, Zala megyei 3 százalékuk.

A 40. hétig regisztrált 833 elhunyt közül 52 betegnél nem találtak társbetegséget, a haláluk csak a koronavírushoz köthető

Nemek szerint vizsgálva a 70 év felettiek között a nők, a 70 év alattiak alattiak között a férfiak aránya magasabb.

Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy nem egy egyszerű náhtával állunk szemben, nagyon fontosan a higiénés rendszabályok, utasítások, jogszabályok folyamatos és tudatos betartása minden korosztályban - hangsúlyozta Müller Cecíila.

Európai összehasonlításban, 24 ország adatközlése alapján Magyarországon a 30. héten láttunk minimális többlethalálozást, ami a nagyon magas júniusi átlaghőmérséklettel függ össze - mondta a tisztifőorvos.

A 24 országot vizsgálva a 21-25. hét között látható emelkedés a halálozásban, de ebben Magyarország nem szerepel.

A 39 .héten a jelentő országok átlagosan nem tapasztaltak többlethalálozást, ugyanakkor korcsoportokra lebontva a 75- 80 éves korosztályban néhány országban volt emelkedés. Müller Cecília azt mondta, Magyarországon egyelőre nem mértek többlethalálozást a pandémia miatt.

Az újságírók kérdéseire adott válaszokból kiderült még:

A járványügyi adatok indokolják, hogy további laborok is bekapcsolódjanak a munkába. Tegnap is újabb kettőt kijelöltek, és folyamatban van egy nagy kapacitású labor bevonása is.

Világszerte az a tapasztalat, hogy a betegség átvészelése után főleg azoknál jelentkeznek hosszú távú hatások, akiknél súlyos volt a lefolyás, de ezek az információk még megerősítésre várnak. Vannak követéses vizsgálatok, nálunk is visszarendelik a betegeket, hogy felmérjék az egészségi állapotukat és beavatkozhassanak, ha szükséges. A jelenlegi adatok szerint a betegség súlyos formáján átesettek mintegy 10 százalékánál jelentkezik fáradtság, gyengeségérzet, elnyúló gyógyulás, de további ismeretekre van szükség ahhoz, hogy erről korrekt véleményt alkossunk - hangsúlyozta Müller Cecília.