Müller Cecília: Az elhunytak 5-7 százalékának nem volt alapbetegsége

Exponenciálisan nő a fertőzöttek száma Magyarországon és világban is, ami az egészségügyi ellátórendszerre jelentős terhet ró, ezért elérkezett az idő halasztható egészségügyi beavatkozásokat átütemezésére. Az erről szól rendelkezés valószínűleg ma megszületik - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. A napi halálesetek 5-7 százalékában nem mutattak ki alapbetegséget.

Világszerte, Európában különösen, így Magyarországon is romlanak a fertőzöttségi és halálozási mutatók. Továbbra is az idősek és a krónikus betegek viselik leginkább a szövődményes lefolyás vagy a végzetes kimenetel kockázatát - az elhunytak átlagéletkora itthon 76,1 év - ugyanakkor a halálesetek 5-7 százalékában nem tudtak kimutatni a betegnél krónikus alapbetegséget, vagy társbetegséget - mondta Müller Cecília a pénteki tájékoztatón.

Megerősítette, aki valamilyen krónikus megbetegedésben szenved, feltétlenül tartsa karban és konzultáljon rendszeresen a kezelőorvosával, háziorvosával.

A romló számok hatalmas terhet rónak az egészségügyi ellátórendszerre, a cél az, hogy bírja a terhelést, és laposítsuk a járványgörbét. Ehhez az kell, hogy kevesebben fertőződjenek meg, amihez a kontaktusok számát csökkenteni kell, tartani a távolságot és maszkot hordani - hangsúlyozta Müller Cecília.

Nemzetközi viszonylatban az egymillió lakosra eső fertőzöttek számával Európában az alsó harmadban, a halottak számával a középmezőnyben állunk - tette hozzá.

Jön az újabb szállítmány influenzaoltásból

Az influenzaoltással kapcsolatban kijelentette, a jövő héten újabb, felnőtteknek beadható szállítmányt terítenek az országban. A beszerzés folyamatos, de számos nehézséggel küzdünk, már a megrendelt vakcinák szállítását némely ország lemondja, mert számos helyen export tilalmat vezettek be. Újabb megrendelést kapott a magyarországi oltóanyaggyár is. A kormányhivatalokhoz kiszállították a 3 éven aluliak oltására alkalmas vakcinát, amit itt igényelhetnek a háziorvosok. Arról is pontos leírás áll rendelkezésre, hogy milyen betegségek esetén javasolt felnőtteknek ez az oltóanyag.

Müller Cecília mindenkitől türelmet kért, mondván mindkét vakcina rendelkezésére állásáról szeretnénk folyamatosan gondoskodni.

Látják az "elszaladt számokat"

Látjuk az elszaladt számokat, ezért elérkezett az idő a tervezhető ellátások átütemezésére, amiről ma megszülethet a rendelkezés - fogalmazott a tisztifőorvos. Kórházi ágy ugyan van elég Magyarországon, de szakszemélyzetre is szükség van és a lehető legrosszabb forgatókönyvre is készülünk folyamatosan, ezért az ellátórendszert tovább kell bővítenünk a covidos betegek fogadására. Tavasszal a szakmai kollégiumok leírták a halasztható beavatkozások listáját, ami most is irányadó. Sürgős, egészségkárosodással járó állapotok, onkológiai betegségek kezelése nem halasztható - mondta a tisztifőorvos.

Kérdésre válaszolva kijelentette, a járvány során az egészségügyi dolgozók 3,3 százaléka kapta el a fertőzést (vagyis továbbra sem árulta el a tisztifőorvos, hogy jelenleg hány egészségügyi dolgozó van, a 3,3 százalék alatt a tavaszi periódust is érti - a szerk.).