Müller Cecília: az első hullám vége felé vagyunk

Százezer főre 38 igazoltan pozitív személy és 5 elhunyt jut Magyarországon, ami nagyon kedvező. A járványgörbe továbbra is lefelé mutat, az első hullám vége felé vagyunk. A 14 év alattiak közül eddig 49 gyereknél igazoltak pozitivitást, a fertőzöttek 14 százaléka, eddig összesen 521 fő egészségügyi dolgozó - mondta az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos.

Cikkünk folyamatosan frissül....

Péntekre 37 fővel gyarapodva 3678 főre nőtt a járvány kezdete óta igazoltan fertőzött személyek száma. Eddig elhunyt 476 beteg, az elmúlt 24 órában 3 halálos áldozatot követelt a járvány. Az aktív fertőzöttek száma 1615, eddig összesen 1587 fertőzött gyógyult meg - sorolta a pénteki számokat Müller Cecíia. Kórházban kezelnek 483 beteget, 23-an vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív fertőzöttek 44 százaléka budapesti lakos.

A százezer lakosra jutó aktív fertőzöttek száma földrajzilag eltér, Budapesten 100, Zala megyében 90, Fejér megyében 87, Komárom-Esztergomban 74, Pest megyében 40 fő.

A 467 elhunyt közül 448 budapesti lakos volt.

Az elmúlt 24 órában pozitívvá váló 37 emberből 9-en szociális intézményekben fertőződtek meg, 5-en az Óhegyi úti otthonban, 2 fő a Pesti úton, 2 fő a seregélyesi szociális intézményben.

Továbbra is kedvezőek a járványügyi adatok, csökken az új igazolt esetek és az elhunytak száma is. A járványgörbe továbbra is lefelé mutat, bizakodóak vagyunk, az első hullám vége felé lehetünk - fogalmazott a tisztifőorvos.

Magyarország is megkezdte a koronavírus-vakcina fejlesztését, a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával kötött megállapodást - jelentette be Müller Cecília.

Kiss Róbert rendőralezredes a határátlépés új szabályairól beszélt. Az Ausztria felől belépőknek ezentúl elég egy négy napnál nem régebbi igazolást felmutatni arról, hogy vírusmentesek. Beszámol arról is, hogy ma több mint 30 kórházba és egyéb intézménybe érkeznek védőszállítmányok.

Kérdésekre adott válaszokból kiderült még:

A szabadtéri vizekben ott lehet fürödni, ahol azt egyébként is engedélyezik.

Egyelőre indokolt a 65 évesnél idősebbek vásárlási idősávját fenntartani.

Jó gyakorlat az óvodában a papírtörülköző használata, maszkot azonban nem kell adni a kisgyerekekre. De a távolságtartásra és a személyi higiénés szabályok betartására törekedni kell.

A magánszolgáltató köteles jelenteni, ha a nála végzett teszt pozitív.

A területi fertőzöttségi adatokat tisztítják, a végső változatban a tartózkodási hely szerepel.

A járvány kezdete óta 521 egészségügyi dolgozó vált pozitívvá, az aktív fertőzöttek száma ma 254 fő. A fertőzöttek 14 százaléka egészségügyi dolgozó, eddig egy fő hunyt el közülük.

A visszavezetett ellátások eljárásrendjét folyamatosan frissítik, csak a fertőzés szempontból fokozottan rizikós beavatkozások, valamint a gyanús esetek előtt van szükség PCR tesztre.

Eddig 49 14 évesnél fiatalabb gyerekben igazolták a pozitivitást. A 0-1 éves korosztályban 4, az 1-2 évesek között 8, a 3-5 évesek között 7, a 6-9 évesek között 9, a 10-14 évesek között 21 gyereknél.

A tatabányai kórház elhunyt beteghordójának ügyében indított vizsgálatnak még nincs eredménye, de ha lesz, sem hozzák nyilvánosságra az elhunyt személyiségi és kegyeleti jogai okán, csak a családdal közlik az eredményt.