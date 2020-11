Müller Cecília: Az intézkedések bevezetése után 4-5 héttel jöhet a halottak számában a javulás

Exponenciálisan növekvő szakaszban vagyunk, a bevezetett intézkedéseknek két hét múlva látható a hatása, a halottak számában 4-5 hét múlva jöhet a javulás. A WHO szerint ha 95 százalékban viseljük a maszkot, elkerülhetők a további szigorítások. Elegendő influenzaoltás áll rendelkezére - hangzott el többek között az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Továbbra is exponenciálisan növekvő szakaszban vagyunk, napról napra nő a fertőzöttek és az áldozatok száma. Számos krónikus betegség hajlamosít a fertőzés elkapására, a szövődményes lefolyásra, és a halálos kimenetelre is - mondta Müller Cecília.

A védelmi intézkedések rendkívül fontosak, minden ország próbál igazolt hatásos járványügyi intézkedéseket, bevezetni. Mi is folyamatosan vizsgáljuk ezek hatékonyságát. A bevezetett intézkedések eredménye két hét múlva látható, 4-5 hét múlva jöhet a javulás az elhunytak számában. Addig is folyamatosan vizsgáljuk, hogy van-e szükség további intézkedésekre, amikre az operatív törzs tesz javaslatot a kormány számára - mondta a tisztifőorvos.

Csütörtöki statisztika Csütörtökre 4512 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covd-19), ezzel 161 461 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 92 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 34272 főre emelkedett, 36 345 pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 121 644 fő. Az aktív fertőzöttek 23 százaléka, az elhunytak 26 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 580-an vannak lélegeztetőgépen.

A korlátozások megszegése miatt kezdeményezett rendőri intézkedések száma alapján úgy vélte, együttműködőbbek vagyunk a szabályok betartásában.

A WHO folyamatos elemzéseket végez, ezek azt mutatják, hogy ha 95 százalékban viselnénk a maszkot, akkor valószínűleg további megszorításokra nem lenne szükség.

Kiemelte, hogy továbbra is rendkívül nagy a terhelés az egészségügyi intézményeken.

Megjelent az a kormányrendelet, ami a következő napokban induló teszteléseket szabályozza. Célzott, csoportos gyorstesztelés indul a szociális, az egészségügyi és az oktatási intézményekben dolgozók körében, amiben az orvostanhallgatók és az egészségtudományi hallgatók is részt vesznek. Aki pozitívnak bizonyult, az kap egy leletet erről, amivel a háziorvosnál kell jelentkeznie, aki fertőzöttként rögzíti a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által működtetett járványügyi rendszerben, ezt követően kezdődhet a kontaktkutatás. A tesztelés önkéntes és ingyenes.

Az influenzaoltást korábban kiszállították, a felnőttek részére biztosított első szállítmány 74 százalékát használták fel a háziorvosok országosan. A felhasználás nem egyenletes, van olyan budapesti kerület, ahol többletigényt jelentettek be, ezért a 2 adagot is kiszállították a területre, és a héten egy 3. szállítmányt is útjára bocsátanak - állította Müller Cecília.

Ugyanakkor volt olyan megye is, ahonnan nem igényeltek többet, mert van elég a lerakatban a kormányhivataloknál. Ha többletigény mutatkozik, lehetőség van átcsoportosításra. Jelenleg elegendő vakcina van a birtokunkban - fogalmazott tisztfőorvos.

A gyerekek oltóanyagából 20 százalékot használtak fel a háziorvosok eddig. Müller Cecíli arra kérte a szülőket, hogy november végéig jelezzék a háziorvos felé, igényt tartanak-e az oltásra a fél és 3 év közötti gyerekeik számára. Ha a gyerekeknek szánt oltásból marad, azt is felszabadítják a felnőttek számára.

Müller Cecília elmondta, a 46. héten 9700 fő fordult influenzaszerű tünetekkel a háziorvoshoz, a levett mintákból az derült ki, hogy jelenleg alacsony az influenzavírus cirkulációja a lakosságban. Ugyanakkor mindenkitől azt kérte, hogy minden lehetséges módon erősítse a szervezetét, bízzon az orvosokban és kövesse a tanácsokat.

Kérdésekre adott válaszokból kiderült még:

A magánlakásba érkező szerelők számára nem kötelező a maszkviselés, de ajánlott.

Autistáknak egy mai rendelet szerint nem kell maszkot hordani.

A budapesti hotel kiürítésére nem adott utasítást az operatív törzs.

A taxiban éjjel, a kijárási tilalom alatt utazó utas jogcímég ellenőrizheti és ellenőrizni is fogja a rendőrség.

Az a magyar állampolgár, aki a kijárási tilalom alatt érkezik haza külföldről repülővel, ha igazolni tudja, hogy elkerülhetetlen volt, hogy akkor közlekedjen, hazamehet, de ez az engedmény csak rá vonatkozik.