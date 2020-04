Müller Cecília: az ország összes idősotthonát ellenőrzik

A koronavírus-kezelésben most az idős, szociális ellátásban érintettek jelentik a legfontosabb célpontot. Müller Cecília tisztifőorvos szerint továbbra is felszálló ágban van a járvány Magyarországon.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondása szerint 4679 intéződés volt húsvét hétvégén a legtöbb, legtöbb esetben most is figyelmezettetek a hatóságok. Úgy tűnt, hogy az önkormányzat külön korlátozást többnyire figyelembe vették, de a Balaton déli részén többen csoportosultak, volt olyan eset, amikor feljelentés lett a vége, 69 esetben.

Bevásárlóközpontok környékén is gyülekeztek csoportok, ők elvitték az idősebb családtagokat bevásárolni a kijelölt 9 és 12 közötti időben, majd csoportokba verődve beszélgettek a parkolóban.

Már csaknem 200 ezer esetben vizsgálták a hatósági karantén betartását. Kérdésre elmondta, egyre több a kihágás, amikor büntetni kell, mert többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegik egyesek a karantént.

A legújabb halálos áldozatok is többnyire idősek voltak, illetve a fiatal áldozatoknak is volt valamilyen krónikus megbetegedésük - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Itthon is beszélnek a betegek szaglás és az ízlelés átmeneti elvesztéséről, az eddig ismert láz, köhögés jellegű tünetek mellett.

Minden olyan gyógyszer, amit jelenleg világszerte használnak a kezelésre, Magyarországon is rendelkezésre áll, ez is magyarázata, hogy több súlyos tünetekkel bevitt páciens lehetett levenni a lélegeztetőgépről.

A figyelem most olyan helyekre koncentrálódik, mint az idősek otthona és a szociális ellátás, valamint maga az egészségügy, ahol magas kockázatú emberek vannak egyazon térbe összezárva. A védőfelszerelésekből most is lesz újabb szállítmány, ezúttal a háziorvosok kapnak ellátmányt.

A kórházból hazatérő személy esetében Müller szerint a két teszt elég, hogy bizonyosságot szerezzen. De nincs az a teszt a világon, amely a 14 napos lappangási időn belül biztos eredményt mutatni, ezért mindenképp ki kell tölteni a karanténidőszakot. Eltérő, hogy a fertőzésen átesettek szervezetében milyen mennyiségű antitestek képződnek, nagyon eltérőek a reakciók, ezért indokolt az óvatosság.

A Pesti úti idősotthon megbetegedettei közül már többen belehaltak a fertőzésbe, a honvédség megkezdte az alapos fertőtlenítését az intézménynek. Müller az ország valamennyi, 1035 otthonának ellenőrzését elrendelte. Először a nagyobb intézményeket veszik górcső alá.

Az életkorhoz kapcsolódó kötelező oltóanyagot a gyerekeknek Magyarország már jóval a járvány előtt beszerezték, ezek nem maradnak el - mondta kérdésre válaszolva Müller. A gyerekorvosok javaslatára megoldják, hogy minél kevesebb találkozással lehessen a 12 kötelezőt megoldani. Egyedül az iskola kampányok maradnak el, ezeket a járvány lezajlását követően lehet pótolni.