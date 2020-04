Müller Cecília: Budapest gócponttá válhat

Cikkünk folyamatosan frissül.....

Egy nap alatt 73-mal 817-re nőtt a magyarországi koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős, krónikus beteg, ezzel 47 főre emelkedett az elhunytak száma, a gyógyultaké 71 főre nőtt.

Továbbra is azok a betegek vannak kitéve a betegség súlyos formájának, akik krónikus megbetegedésben szenvednek - mondta Müller Cecília. Az utóbbi 24 órában 61-92 éves betegek haltak meg, jellemzően szív- és érrendszeri, daganatos, autoimmun és krónikus veseelégtelenség, valamint anyagcsere-betegségben szenvedtek. Az elhunytak közötti idősotthoni ápoltak is vannak.

A fertőzöttek számának a növekedésével egyre nagyobb veszélyben van mindenki, egyre nagyobb az esélye, hogy megbetegszik, fertőzött lesz, és azt átadja - mondta a tisztifőorvos.

Jelentősen emelkedik a mintavételek és laborvizsgálatok száma, már 23 746 akkreditált mintavételt történt.

Müller Cecília két alapvető dologra hívta fel a figyelmet, az egyik Budapest helyzete. A betegség nagy tömege egyértelműen a fővárosra koncentrálódik, a fertőzöttek 40 százaléka budapesti lakos, Pest megyével együtt a fertőzöttek több mint 60 százaléka él ebben a térségben, de a vírus természetesen mindenütt jelen van..

Ha ez a tendencia folytatódik, Budapest góccá válhat, és a járvány súlyos következményeivel kell szembenézni -fogalmazott a tisztifőorvos

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.



A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött - írja a koronavirus.gov.hu.