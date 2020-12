Müller Cecília elárulta, hogyan mehetnek a gyerekek úszni

Két üzletet bezártak tegnap, egy konditerem is kinyitott a tiltás ellenére. A fertőzöttek és az elhunytak száma továbbra is aggasztó, sokan vannak kórházban. A gyógyvizes kezeléseket megfelelő higiénés intézkedések mellett lehet folytatni.

Az elmúlt 24 órában 296 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a nem megfelelő maszkhasználat miatt - Kiss Róbert rendőr-alezredes az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Már 10 716 azok száma, akikkel szemben a nem szabályos maszkviselési kötelezettség miatt intézkedni kellett. Tegnap is be kellett zárni két vendéglátóhelyet. Kecskeméten egy edzőtermet nyitva találtak, hárman edzettek bent, hét napra bezárták a létesítményt. Budapesten egy pékséget zártak be egy hétre szabálytalan maszkhasználat miatt.

Egyre többen vannak lélegeztetőgépen

Az elmúlt 24 órában 6212 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 238 056 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5513 főre emelkedett. Ennyi ember 24 óra alatt a járvány miatt még nem halt meg Magyarországon.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 68 525 fő, az aktív fertőzöttek száma 164 018. A gyógyultak száma kedvezően alakul, de a kórházban kezeltek száma magas: 7812 főt kell intézményben ápolni, közülük 639-en vannak lélegeztetőgépen. "Fontos, hogy mindenki tartsa be a higiénés szabályokat, hogy ne terheljék fölöslegesen az egészségügyi ellátórendszert" - tette hozzá Müller Cecília.

Az elhunytak többsége szív- és érrendszeri, daganatos betegségben szenvedett, egyharmaduknak volt valamilyen anyagcsere-betegsége, jellemzően cukorbetegség. Az operatív törzs folyamatosan konzultál arról, hogyan lehet karácsonyozni, hétfőn születik erről döntés. Az egészségügy működik tovább, de a halasztható eljárásokat elhalasztották. Minden fekvőbeteg-intézményben kezelnek már koronavírusos beteget, ezekben a kórházakban rendelkezésre áll a megfelelő kapacitás szakemberből és lélegeztetőgépből is - mondta Müller Cecília.

Az egészségügyi dolgozók között is vannak, akik kikerülnek a járvány miatt betegként vagy kontaktszemélyként a munkából, ezért van szükség az átvezénylésekre. A fürdőket bezárták ugyan, de a terápiák továbbra is elérhetők megfelelő higiénés feltételek mellett, iszappakolásra, súlyfürdőre például lehet menni, csak kell hagyni két beteg között másfél méteres távolságot. A 18 év alattiak is mehetnek gyógyúszásra, ha meghatározzák a medencék kapacitását.