Müller Cecília elárulta, melyek most a legfertőzöttebb városok

Járványügyi szakemberek és virológusok véleménye szerint decemberre várható a tetőzés. A fertőzöttség terén elmaradunk az európai átlagtól, a halálozásokat illetően a középmezőnyben foglalunk helyet - mondta az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Bejelentette azt is, hogy a napokban levélben fogja megkeresni a nyugdíjasokat, hogy felmérje a koronavírus-oltás iránti igényüket.

A már ismert statisztika elismétlése után Müller Cecília elmondta, most is van fiatal elhunyt, akinek olyan betegsége volt, ami magas kockázatúvá minősített őt a betegség lefolyása szempontjából, Ezért továbbra is fontos, hogy vigyázzunk magunkra és a meglévő alapbetegségeinket tartsuk karban, konzultáljunk orvosainkkal - figyelmeztetett.

A kórházak terheléséről kijelentette, jelentős, de kevésbé nő, mint eddig. Járványügyi szakemberek és virológus csoportok jelenlegi véleménye szerint decemberre várható a tetőzés, ami után csökkenhetnek a számok, ám számottevő javulásban a vakcina érkezése után reménykedhetünk. A fertőzöttség terén a magyar adatok elmaradnak az európai átlagtól, az elhunytak számát illetően a középmezőnyben foglalunk helyet - állította Müller Cecília.

Csütörtöki statisztika 6635 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 231 844 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 182 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5324 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 67 033 fő, az aktív fertőzöttek száma 159 487. Az aktív fertőzöttek 20 százaléka, az elhunytak 23 százaléka, a gyógyultak 25 százaléka budapesti. 7693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen.

A vakcina iránti igény felméréséhez a tisztifőorvos a napokban levélben keresi meg a nyugdíjasokat, akiket arra kér, hogy a válaszlevelet kitöltve küldjék vissza. Nagyon fontos lenne tudni ugyanis, hogy a védekezésben résztvevőkön és a krónikus betegeken kívül mekkora az országban a vakcina iránti igény. A vakcinainfo.gov.hu oldalon szintén lehet majd regisztrálni.

Az elmúlt 7 nap adatait értékelve elmondta, 39809 főnél igazolták a fertőzést, ami nem egyenletesen oszlott el a települések között. A legfertőzöttebb városok: Debrecen, Szeged, Miskolc, Kecskemét és Győr.

Európában még mindig emelkedő szakaszban vagyunk, de a magyarországi emelkedés már kevésbé dinamikus, ami reményt keltő a tisztifőorvos szerint, de nincs még nyugvóponton a járvány, be kell tartanunk az ismert higiénés szabályokat - hangsúlyozta.

Az ünnepek idejére vonatkozó szabályokról a jövő heti kormányülésen döntenek.