Müller Cecília: exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi, egy 28 éves férfi is meghalt

Nagyon erőteljes a második hullám felfutó szakasza, ezért nagyon fontos, hogy még szigorúbban betartsuk a járványügyi intézkedéseket. Jelenleg a védekezés legfőbb eszköze a hozott szabályok betartása - mondta az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos. A napi tesztszámok már antigén gyorstesztek eredményeit is tartalmazzák. Mára egy 28 éves férfi is elhunyt.

A járványügyi adatok arról tanúskodnak, hogy az egész világon, de Európa-szerte kifejezetten, és Magyarországon is napról napra emelkedik a fertőző betegek száma. Exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi, egyre nagyobb mértékben nő a pozitív esetek száma, már 3. napja közel 4 ezer új fertőzöttet azonosítanak.

A második hullám erőteljesen felfutó szakasza miatt nagyon fontos, hogy még szigorúbban betartsuk a járványügyi intézkedéseket - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

A hétfőre elhunyt 70 beteg közül a legfiatalabb egy 28 éves férfi, a legidősebb beteg pedig 98 éves volt. A kórházban ápoltak száma a fertőzöttek növekedésével együtt növekszik.

Hétfői statisztika 3581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 82 780 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 70 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1889 főre emelkedett, 20 476-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 60 415 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 32 százalék a, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 313-an vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájának egyfajta ellentételezése, hogy november 1-től ismételten 20 százalékkal emelik az egészségügyi személyzet bérét. (Ez a béremelés a 2018-ban elfogadott többéves, többütemes béremelési program harmadik lépcsője. a szerk.) Természetesen ez egy olyan lépés, ami egyfajta elismerést jelent, azonban ez pénzzel ki nem fejezhető - fogalmazott Müller Cecília.

A fertőzések rendkívül emelkedő tendenciája miatt a hozott szabályokat muszáj betartani. Ezek követhetők, nem követelnek rendkívüli erőfeszítést - hangsúlyozta.

Az éttermi, vendéglátóhelyi maszkviseléssel kapcsolatban kiemelte, ne a kiskapukat keressük, két fogás között is vegyük fel a maszkot, illetve akkor is, ha egy ital mellett ücsörgünk órákig.

A maszkok fajtáiról szólva megerősítette, a szelepes, FFP2/FFP3 maszkot csak az egészségügyben dolgozóknak kell hordaniuk, ezek a maszkok egy tünetmentes fertőzöttnél kifejezetten veszélyesek, mert a kifújt levegőben koncentráltan lesznek vírusok. Hétköznapi viseletre a textilmaszk, vagy a sebészi maszk megfelelő.

A tisztifőorvos a védekezésben az egyéni felelősséget emelte ki, kifejtve, hogy be lehet vezetni mindenféle szabályokat, de ha azokat nem tartjuk be, akkor nem tudjuk megakadályozni a fertőzés terjedését. Azt a néhány néhány szabályt, amit meghoztunk, nagyon szigorúan tartsuk be, mert az fogja fékezni a járvány terjedését és laposítani a járványgörbét - fogalmazott. Akinek enyhe tünetei vannak, ne menjen közösségbe - tette hozzá.

Kérdésekre válaszolva elmondta, a tesztek napi számában már láthatóak a gyorstesztek - amiből a mentők és az intézmények is kaptak a gyorsabb diagnózis érdekében - is a PCR mellett, de a vizsgálatok zöme most is PCR-teszt.

A kontaktkutatás továbbra is működik, ez alapvető járványügyi tevékenység.

A mai adatok alapján a kórházi betegek 7 százaléka kerül lélegeztetőgépre, további sorsukat a fertőzés előtti egészségi állapot határozza meg. Ezért fontos a meglévő betegségek karbantartása.

A Szent László kórházban a lélegeztetett betegek túlélési esélye 50 százalék.

Jelenleg a védekezés legfőbb eszköze, hogy tartsuk be a hozott szabályokat.

Aki kételkedik a betegség súlyosságában, beszélgessen egy koronavírusból felgyógyulttal.