Müller Cecília: fontos fegyver van a kezünkben

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint folyamatosan növekszik a lakosság körében az érdeklődés a vakcina iránt. Első körben az egészségügyi, majd a szociális dolgozók kapnak vakcinát, de lehetőség szerint már 2021 elején megkezdhetik a krónikus betegek beoltását is.

Müller Cecília elmondta: 2971 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 108 beteg. Az elmúlt napon 51 éves volt a legfiatalabb koronavírusban elhunyt személy és 99 éves a legidősebb. Az elmúlt napokban bizakodóvá váltak, mert az aktív betegek száma szépen csökken, jelenleg 162 875 főt tartanak nyilván aktív koronavírus fertőzöttként, míg a gyógyultak száma is emelkedik: több mint 150 ezren vannak már az év utolsó napján.

Reménytelien, bizakodva tekintenek a jövőre, amelynek alapja, hogy hazánkba is megérkezett a hatékony vakcina. Arra kérte az embereket, hogy bízzanak a vakcinában. Az elmúlt napon újabb 70 ezer vakcina érkezett hazánkba, így immár 80 ezer vakcinával 40 ezer egészségügyben dolgozót tudnak beoltani és az oltóhelyek száma is kibővült. Eddig 5110 egészségügyi dolgozó részesült már védőoltásban.

Eddig 21 oltópontra szállították ki a meglévő vakcinamennyiséget, így a fővároson kívül több vidéki városban is megkezdődött az oltakozás, egyebek közt Győrben, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Debrecenben és Nyíregyházán is. Az oltópontok száma hamarosan 25-re bővül. Bővítik az oltakozók körét is: az egészségügy után a szociális szféra dolgozói, illetve az intézmények lakói, majd - remélhetőleg már a jövő év elején - a krónikus betegek és a kritikus intézmények lakói következnek az oltási terv szerint haladva.

Eddig az egészségügyi dolgozók 30 százaléka jelentkezett a védőoltás igénybevételére. Jelenleg nő az érdeklődés a vakcina iránt, de amennyiben látják, hogy csökken az igény az egészségügyben, akkor ezzel párhuzamosan meg tudják kezdeni a szociális szféra vakcinával történő ellátását. Dinamikusan bővülő oltási rendünk van, kizárólag a beérkező vakcinamennyiségtől függ, hogy milyen gyorsan tudják bővíteni az érintett kört - magyarázta az országos tisztifőorvos.

Ma este 8 óráig áll nyitva az online időpontfoglalási lehetőség az óvodai és iskolai dolgozók számára, akik kérhetik a gyorsteszt vizsgálatot 99 mintavevő ponton január 2-án és 3-án 7 és 19 óra között. Regisztrálni a koronavurs.gov.hu és az oktatatas.hu oldalon lehet.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: szilveszter éjjelén - a járványtól függetlenül - mindig fokozott a rendőrségi jelenlét a közterületeken. Ma este 20 óra és január 1-e 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, ezért mindenkinek otthonában kell tartózkodnia. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik lehetősége a közterületi munkavégzés, amelyet az igazolásminta kitöltésével igazolni kell. A védelmi intézkedések megszegése rendőri intézkedést, illetve szabálysértési szankciót vonhat maga után.