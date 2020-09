Müller Cecília: ha nem tartják be az intézkedéseket, súlyosabb korlátozások jönnek

Annak érdekében, hogy ne kelljen új korlátozásokat bevezetni, nagyon fontos, hogy a ma bevezetett intézkedéseket mindenki betartsa - hangzott el az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. A rémhírterjesztés az oltásellenes és vírustagadó mozgalmakra is kiterjedhet. Az idősek vásárlási sávját egyelőre nem tervezik újra bevezetni.

"Láthatjuk az elmúlt hetekben, hogy a napi ezret közelíti a feltárt esetek száma. Változott a koreloszlás, most a fiatalabbakat fertőzi a vírus. Tavasszal a 65 év körüliek közül került ki a fertőzöttek 25 százaléka, most a fiatalabbaknál 29 százalékos ez az arány" - mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos. A diagnosztizált fertőzöttek legnagyobb része tünetmentes vagy csak enyhe lefolyású náluk a betegség, de a kórságot így is tovább tudják adni.

"Az elmúlt napok adataiból az is látszik, hogy a megbetegedések túlnyomó többsége bár a fiatalokat érinti a leginkább, de nem kizárható, hogy más korosztályokra is átterjed" - tette hozzá az Operatív Törzs tagja, aki szerint az elmúlt napok áldozatainál is látszik, hogy idősebbek is elkapták a betegséget.

Hétfőre újabb 876 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 18 866 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, így az elhunytak száma 686 főre emelkedett, 4401-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 13 779 fő.

Nem lesz mindenkinek ingyenes a teszt

Ahogy arról többször is kommunikált már a kormány és az Operatív Törzs is, a második hullám elkezdődött, viszont szemben a tavaszi első kitöréssel, most országos korlátozásokat nem vezetett be a kormány. Első lépésként határzárat rendeltek el szeptember 1-jétől. Emellett látogatási tilalmat vezettek be a legtöbb kórházban, majd hatósági árazásúvá tették a privát laboroknak a PCR-tesztek elvégzését, az összeget 19 500 forintban határozták meg. Kötelezővé tették a maszkhasználatot az ország tömegközlekedési eszközein, bevásárlóközpontjaiban, mozijaiban és színházaiban is, hétfőtől a szabály megszegéséért pénzbírság is járhat.

"Eddig az elvégzett PCR-tesztek többsége ingyenesen, a járványügyi hatóságok rendelvényére készült el" - válaszolta kérdésre Müller, hogy nem lenne-e hasznosabb, ha ingyenesek lennének a hatósági tesztek. Semmilyen plusz szolgáltatást nem lehet a mintavételhez csapni, amiért a magánszolgáltatók pluszpénzt kérhetnének, a 19 500 forint a maximális ár - közölte Müller. A tesztek elrendeléséről ugyan van egy iránymutatás, amit az Operatív Törzs adott ki az egészségügyi személyzetnek, de a kezelőorvos mérlegelési jogköre, hogy kinél rendel el mintavételt és laborvizsgálatot.

Tilos a tömörülés, nem lesz vásárlási sáv az időseknek

"Főképpen zárt terekben vezettünk be új korlátozásokat, hogy ahol nagyon sok ismeretlen egészségügyi státuszú ember jelenik meg, ne adják át egymásnak a fertőzést" - magyarázta a tisztifőorvos, aki hozzátette, hogy már a mozikban, bevásárlóközpontokban, ügyfélszolgálatokon is kötelező a maszk viselése. Ajánlatokat is tesznek, hogy hol érdemes még hordani: kozmetikákban, fodrászatoknál is kellene viselni.

Fontos változás még, hogy 10 napra csökkentették (14-ről) a hatósági házikarantén idejét. Ezt Müller Cecília szerint azért határozták meg, mert a lappangási idő a tapasztalatok alapján 4-6 nap, ezért megengedhető a csökkentés. (A WHO továbbra is 14 napot javasol - a szerk.) Ugyanez az intervallum vonatkozik a külföldről hazaérkezettekre is. "Nagy különbség, hogy aki igazoltan fertőzött személy kontaktszemélye, nem szabadulhat két negatív koronavírus-teszttel a házikaranténból 10 napnál előbb, míg a külföldről hazatérőknél él a lehetőség tíz napon belüli negatív mintákkal" - mondta el a tisztifőorvos.

Az OpTörzs ért a digitális oktatáshoz is

Az Operatív Törzs 186 oktatási intézménynél döntött úgy, hogy elrendeli a tanterven kívüli digitális tanrendet. A jövőben az iskolákról is közölnek majd adatokat.

"A védekezés a második hullám alatt is terv szerint zajlik, hogy minél kevesebb korlátozást kelljen bevezetni, de azokat rendkívül fegyelmezetten kell betartani" - kezdte magyarázatát Müller annak kapcsán, hogy a járvány dinamikája alapján dönthetnek a további szigorításokról, így az idősek vásárlási sávjáról is, de arról nem beszélt, hogy ez most napirenden lenne.

Hétfőtől bírságolnak

A jogszabály szerint közlekedési eszközön maszk nélkül utazót a jármű vezetője, intézményen belül annak üzemeltetője köteles felszólítani az embereket a megfelelő maszkviselésre. Ha nem együttműködőek, akkor a rendőrséget kell kihívni - emlékeztetett Kiss Róbert, a testület műveleti igazgatója az új maszkviselési szabályokra.

A zenés és táncos események csak akkor tarthatók meg, ha az egy időben egy helyen lévők száma nem haladja meg az 500 főt és 23 órára véget ér.

Fülön csípik a rémhírterjesztőket is



Az oltásellenes és vírustagadó csoportokról azt mondta, hogy szakmai háttérrel nem rendelkeznek, de elbizonytalanítják az embereket, hogy egy világjárvány zajlik. Kérik, hogy ilyeneket senki ne terjesszen, tartsák be az előírt viselkedési módokat - mondta el Müller, de Kiss Róbert kiegészítette, hogy az ilyen vélemények esetében a rendőrség eljárhat, mert ez rémhírterjesztés. Ilyen jellegű intézkedésre már volt példa: 140 ügyben intézkedtek eddig rémhírterjesztés miatt.