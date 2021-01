Müller Cecília: kedden újabb 39 ezer fő részére elegendő Pfizer-vakcina érkezik

Már több mint 19 millió adag oltást lekötöttünk, legközelebb jövő kedden érkezik újabb 39 ezer fő beoltására elegendő Pfizer-vakcina szállítmány - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján.

A kormány február 1-ig meghosszabbította a hatályban lévő védelmi intézkedéseket, a maszkviselési kötelezettséget, a kijárási tilalmat, a közterületi magatartási szabályokat , valamint az üzletekre és a rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat - kezdte az operatív törzs mai tájékoztatóját Kiss Róbert rendőr-alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

Világszerte, így Magyarországon is zajlik a járvány, az egész világon újabb kihívások elé nézünk, a környező országok közül többen is újra erőteljesen felfelé indult az új fertőzések száma. A védelmi intézkedések fenntartására feltétlenül szükség van - kezdte tájékoztatóját Müller Cecíila.

A védőoltások beadása ugyan elkezdődött, de ez még nem olyan mértékű, hogy bármilyen enyhítésre gondolhatnánk, ahhoz több oltakozó és megfelelő idő kell - tette hozzá az országos tisztifőorvos.

Pénteki statisztika 2 907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 337 743 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 440 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, összesen 186 449 fő. Az aktív fertőzöttek száma 140 854 fő. 5 297 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen.

A napi járványügyi adatok ismertetése után a tisztifőorvos elmondta, az elmúlt 24 órában a járvány legfiatalabb áldozata 47, a legidősebb 97 éves volt. Alapbetegségeik között rosszindulatú daganatos és szív-érrendszeri betegséget tárak fel.

A veszély nem múlt el, de kedvező, hogy csökkent az aktív betegek száma, és nőtt a gyógyultaké. Számítanunk kell az új variánsok megjelenésére, ugyanakkor úgy vélte, egy rendkívül jó, új eszköz a kezünkben a hatékony és biztonságos védőoltás - mondta Müller Cecília.

Eddig 42549 fő kapta meg az első védőoltását, s arra biztatta az egészségügyi dolgozókat, hogy aki még nem vette fel az oltást, feltétlenül éljen a lehetőséggel, jelentkezzen, elsősorban a munkahelyén. A 25 oltóponton túl már minden városi kórházban működnek oltópontok, amelyek körét tovább bővítik, ha elegendő vakcina lesz az országban.

Tegnap már négy nagy létszámú idősotthonban is oltottak, az érintettek 70-80 százalékban jelentkeztek az oltásra. Hétvégén tovább folytatják a 150 főnél nagyobb létszámú otthonokban az immunizálást, az oltóteamek szombat-vasárnap kiviszik a vakcinákat.

Arra törekszünk, hogy amennyi oltóanyag rendelkezésünkre áll, azt a lehető legrövidebb időn belül beadjuk a sérülékeny, magas kockázatot viselő csoportoknak és a rendelkezésre álló mennyiség elfogyjon - fogalmazott Müller Cecília.

Jövő héten kedden újabb 39 ezer fő beoltására elegendő Pfizer-BioNTech-vakcina érkezik az országba, és szállítanak már a Moderna-vakcinából is, de annál még sem a mennyiség, sem a pontos időpont nem ismert.

Kérdésekre válaszolva tisztázta még:

Megdöbbentőnek nevezte az oltást felvevőkkel szembeni negatív megnyilvánulásokat.

Müller Cecília is beoltatja magát.

A vakcina első adagja után 1-2 napig szerencsés kiiktatni az immunrendszert hátráltató tényezőket, 1-2 napig érdemes kerülni az intenzív testmozgást és az alkoholfogyasztást.

Arra számítanak, hogy további egészségügyi dolgozók is fognak jelentkezni az oltásra, az érintettek száma 130-135 ezer, eddig 42,5 ezren vették fel az oltást.

Magyarország több mint 19 millió adag vakcinát kötött le. A Pfizerből 3,3 millió fő, a Modernából 872 ezer fő, az AstraZenecából 3,270 millió fő, a Janssenből 2,180 millió fő, a CureVacból 250 ezer fő beoltására elegendő mennyiséget.

Ezeken túl is tárgyalásokat folytatnak egyéb gyártókkal és akinek a vakcinája engedélyezésre kerül, mert hatékony és biztonságos, azt be fogják szerezni, mert óriás a verseny és az igény most a világban.