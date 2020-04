Müller Cecília: készülünk a május 3-i tetőzésre, a május 4-i érettséginek nincs akadálya

Hétfőn újabb 68 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1984 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az újabb 10 elhunyttal együtt már 199-en vesztették életüket a fertőzés következtében, 267-en gyógyultan távoztak a kórházból. A járvány, modellszámítások szerint május 3-án tetőzhet, de mivel a vírus elsősorban a zárt közösségekben terjed, az érettségik május 4-i kezdésének nincs akadálya - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Az elmúlt 24 órában elhunyt 10 beteg is idős volt és jellemzően többféle, krónikus megbetegedésben szenvedtek. Jelenleg 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 60-an vannak lélegeztetőgépen, az elvégzett laborvizsgálatok száma meghaladta a 48 ezret - sorolta a tisztiorvos.

Az Országos Mentőszolgálat segítségével elvégezték a Pesti úti idősotthonban az újabb mintavételezést 267 lakónál és 40 dolgozónál (eddig 223 fertőzöttet találtak, 19 dolgozó érintett, 23 fő hunyt el). Az eredmények holnapra készülnek el, akkor lehet megmondani, hogy milyen további járványügyi intézkedésekre van szükség. A intézmény dokumentációjából kiderült, legalább egy hétig fizikailag nem volt az otthonban orvos, így nem tudta helyben vizsgálni a gondozottakat - mondta Müller Cecília.

Modellszámítások alapján május 3-án tetőzhet az új megbetegedések száma, ezután egy "plató következik", mielőtt a csökkenés elkezdődne, de ennek a hosszára nincs becslés. A tisztifőorvos úgy fogalmazott, erre a dátumra készül az egészségügyi ellátórendszer az ágyakkal a technikával és a személyzettel is.

Elmondta, hogy eddig 1600 fő önkéntes jelentkezett, 267-tel már szerződést is kötöttek. A betegellátással kapcsolatos továbbképzésre 13 393 -an regisztráltak, 2 822 orvos, 8 803 ápoló, és 659 önkéntes már megkezdte a tanulmányait, 1 668 orvos, 6 ezer ápoló 350 önkéntes már sikeres záróvizsgát is tett. Külön tananyag van az orvosoknak, az ápolóknak, segédápolóknak, az orvostanhallgatóknak és a rezidenseknek.

Kérdésekre adott válaszokból kiderült még:

Ivóvízzel nem terjed a vírus

Elvileg nem kizárt, hogy légkondicionálón keresztül terjed, de az átlagos háztartási, vagy autó klíma esetében elég a szokásos karbantartást elvégezni.

Összesen 19 idősotthonban ütötte fel a fejét a vírus, ebből 8 budapesti.

A május 3-i csúcs egy elméleti határvonal, de mivel a fertőzöttek nagyobb számban az intézményekben vannak, a zárt közösségek a különösen magas kockázatúak, nincs akadálya annak, hogy május 4-én megkezdjék az érettségit.

Országosan 55 mentőautó áll rendelkezésre mintavételre.