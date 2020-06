Müller Cecília: március 4-e előtt nem volt itt a koronavírus

Laborminták utólagos elemzése arra utal, hogy nem volt jelen a koronavírus Magyarországon március 4-e, azaz az első igazolt eset előtt - mondta az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos, hangsúlyozva, hogy a járvány egyértelműen lecsengőben van.

A járvány kezdete óta 3921 esetben igazolták a koronavírus-fertőzést, tegnap 29-el nőtt a számuk. Eddig összesen 532 beteg halt meg a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, az elmúlt 24 órában 5-tel nőtt az elhunytak száma. Az elhunytak 4 százalékánál nem mutattak ki alapbetegséget. A gyógyultak száma mára 2160, az aktív fertőzötteké 1229, utóbbiak 41 százaléka budapesti - sorolta a mai számokat Müller Cecília.

Jelenleg kórházban 427 főt kezelnek, 24-en vannak lélegeztetőgépen.

Egyértelműen lecsengő szakaszban van a járvány, a járványgörbe 10 napja lefelé mutat - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

A megfertőződöttek 58 százaléka nő, negyede 65-79 éves, ötöde 80 év feletti. Az 50-59 éves korosztály 15, a 40-49 éves korosztály 14 százalékkal részesedik az összes pozitív esetből.

Mindössze 54 pozitív személy volt 14 évesnél, illetve 85 fő 19 évesnél fiatalabb.

Százezer főre 40 pozitív és 5 haláleset jutott.

Területi eloszlás szerint a legérintettebb Budapesten 100 ezer főre 106, Zala megyében 95, Fejér megyében 89, Komárom-Esztergom megyében 88, Pest megyében 44 eset jutott. Békés volt a legkevesebb fertőzött, százezer lakosra 3 fő.

Heti bontásban a 15. héten volt a legmagasabb az új fertőzöttek száma, 712, a 16-on pedig az elhunytaké tetőzött 91 fővel.

A járvány az influenza szezon közepén érkezett, amikor egyébként is sok minta érkezett légúti panel vizsgálatra a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjába. Több mint 1000, a légúti vírusok kimutatását követően is rendelkezésre álló, megmaradt mintát utólag új koronavírusra is megvizsgáltak, és mindössze 1 darab, március 12-ről származó pozitív mintát találtak köztük, aminek az az üzenete Müller Cecília szerint, hogy valóban március 4-e körül és nem előbb érkezett az országba az új koronavírus.

