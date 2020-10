Müller Cecília: még zajlik a szombaton elhunyt 39 éves férfi beazonosítása

Nagyon dinamikus változásnak vagyunk tanúi Európa-szerte, több országban is hirtelen kapacitáshiány mutatkozott, ezért pontosabb, valós idejű adatszolgáltatásra kérték a kórházakat, hogy naprakész információval rendelkezzen az egészségügyi hatóság a szükséges lépésekhez. Még zajlik a szombaton elhunyt 39 éves férfi beazonosítása, ezért nem szerepelt eddig a statisztikában - hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján.

A csütörtökre elhunyt 21 beteg társbetegségei a magyarországi megbetegedési viszonyokat mutatják. Közülük 12-en szív- és érrendszeri megbetegedésben is szenvedtek. A legfiatalabb elhunyt 37 éves, a legidősebb 97 éves volt - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a már ismert statisztika elismétlését követően.

Nagyon dinamikus változásnak vagyunk tanúi Európa szerte, mindenhol nő a megbetegedések száma, több országban is hirtelen kapacitáshiány mutatkozott, ezért pontosabb, valós idejű adatszolgáltatásra kérik a kórházakat, hogy naprakész információval rendelkezzen az egészségügyi hatóság a szükséges lépésekhez - mondta az országos tisztifőorvos.

Mindenre felkészültek

Járványügyi készültség van, minden eshetőségre fel kell készülni és fel is vagyunk készülve - fogalmazott Müller Cecília, megjegyezve, hogy a kijelölt intézményekben megnövelték a kapacitást, az ágyak és az eszközök számát és a szükséges létszámú személyzet kirendelése is folyamatban van.

Csütörtöki statisztika 932 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 34 046 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg, így az elhunytak száma 898 főre emelkedett, 9187-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 23 961 ő.

Az aktív fertőzöttek 35 százaléka, az elhunytak 48 százaléka, a gyógyultak 34 százaléka budapesti. 804 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen.

Lépcsőzetesen nyitják meg az ellátóhelyeket, az első vonalbeliek egy része teljes kapacitással működik. Amint az NNK jelzést kap, hogy egy intézményben elérik a kapacitások 80 százalékát, beléptetik az újabb ellátót.

Továbbra is alapelv, hogy a lehető legkevesebb kórházba koncentrálják az ellátást, az feltételek optimális kihasználása érdekében, valamint azért is, hogy a covidos betegek ne fertőzzenek tovább.

Mindenkit ellátnak

Jelenleg 746 fő átvezénylése történt meg, 74 intézményből 12 másik kórházba. Jellemzően segéd- és szakápoló, intenzíves szakápoló, szakorvos, rezidens, illetve belgyógyász és tüdőgyógyász szakorvosokat, rezidenseket vezényeltek át. A betegek ellátása minden intézményben biztosított - hangsúlyozta Müller Cecília, hozzátéve, hogy a kirendelésnek az is a célja, hogy amelyik kórház nem vesz részt szorosan az Covid-ellátásban, az továbbra is végezhesse az elektív ellátásokat.

Elmondta: kis bizakodásra ad okot, hogy a szennyvízmintákban stagnálnak a vírus örökítőanyag szintek.

A teszteléssel is minden rendben van

Folyamatosa a tesztelés, "számos" labort jelöltek ki, és a tesztelést kiegészítik gyorstesztekkel is. Most már nagyon sok olyan antigén gyorsteszt áll rendelkezésre, ami lehetővé teszi a sokkal gyorsabb diagnózist. A PCR-teszteket továbbra is a WHO ajánlás szerint végezik, a kapacitás bővítése érdekében folyamatban van működési engedély kiadása.

A sajtóban megjelent 39 éves elhunyt férfiről - aki noha szombaton hunyt el, de még mindig nem szerepel a statisztikában - Müller Cecília kijelentette, természetesen ismert az esete, de még zajlik a beazonosítása, ezért nem szerelt eddig az elhunytak statisztikájában. A tisztifőorvos úgy fogalmazott, "Nagyon törekszünk arra, hogy csakis valid adatokat közöljünk. Elkérjük az intézménytől a zárójelentést és a halottvizsgálati bizonyítványt. Ez a mai napon megtörténik, és amennyiben igazolódik a betegsége, akkor felkerül a listára a többi elhunyt közé."

Az influenza oltóanyag október 20-tól érhető el a háziorvosoknál, a kiemelt kockázatúak mindenképpen oltassák be magukat - válaszolta újságírói kérdésre a tisztifőorvos.