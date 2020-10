Müller Cecília: Mindenki nyugodjon meg, aki oltakozni kíván, az megteheti

A koronavírus elleni védekezés tervszerűen zajlik, az egészségügy felkészült, több lépcsőben áll rendelkezésére azoknak akik kórházi kezelésre szorulnak. A vezénylő elv, hogy mindenki odakerüljön, ahol minden feltétel adott. A tesztelésnek semmilyen kapacitáshatára nincs. Az influenzaoltás kiszállítása folyamatos, mindenki hozzájut, aki igényli - hangzott ez az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Cikkünk frissül...

A fertőződések számával nyilvánvalóan nő a kórházban ápoltak száma. A védekezés tervszerűen zajlik, az egészségügy felkészült, több lépcsőben áll rendelkezésére azoknak akik kórházi kezelésre szorulnak. A vezénylő elv, hogy azok a kórházak álljanak rendelkezésre, ahol minden feltétel adott a gyógyításhoz. Az első vonalbeli intézmények folyamatosan tájékoztatják a mentőszolgálatot, így a mentőknek lehetőségük van rá, hogy a lehető leggyorsabban elhelyezzék a rászoruló betegeket - mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs szerda tájékoztatóján, a reggel publikált adatok elismétlését követően.

A második vonalbeli intézmények közül is néhányan beléptek már (egyetemi klinikák) és további kijelölések is történtek, Budapesten és vidéken is. Magyarországon nem következik be, amire világszerte látni példát, hogy az egészségügyi ellátórendszer a túlterhelés határára kerül - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Szerdai statisztika Szerdára 2291 fertőzöttet azonosítottak, ezzel 65 933 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1578 főre emelkedett, 17 098-an pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 47 257 fő. Az aktív fertőzöttek 27 százaléka, az elhunytak 35 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti.

3166 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 275 beteggel többet, mint kedden, közülük szerdára 20-szal többen, 263-an vannak lélegeztetőgépen.



A tesztelési kapacitás folyamatosan nő, az Országos Vérellátó Szolgálat is belépett a laborvizsgálatokat végzők körébe. A tesztelésnek semmilyen kapacitási határ nincs ebben, akinek szüksége van rá, akár diagnosztikus, akár járványügyi céllal, mindenkinél elvégzik térítésmentesen.

Nagyon megnőtt az influenza elleni oltás iránti igény, a kiszállítás rendezetten zajlik, mindenkinek a türelmét kérik.