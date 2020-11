Müller Cecília: munkába álltak a mobil tesztállomások, de senki ne kezdjen el csak úgy sorba állni

Bevonták a tesztelésbe a korábban népegészségügyi szűrésre használt buszokat, tegnap két ilyen mobilállomással bővült a tesztkapacitás, mára 4, a hétvégén már 6 helyszínen lesznek elérhetők. A tesztelést az eddig szabályok szerint, háziorvosi kérésre, az Országos Mentőszolgálattal való előzetes konzultációt követően végzik el, azaz ezek nélkül senki álljon sorba a buszoknál - mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.

Európa küzd a járvány kezelésével, sok országban az egészségügyi ellátórendszer a teljesítőképességének a határára érkezett. Ennek elkerülésére Magyarországon fokozatosan bocsátjuk rendelkezésre az intézményeket, kapacitásokat, ágyakat és felszerelést, amelyek biztosítják a betegek ellátását - kezdte a pénteki beszámolót Müller Cecília.

Az elhunytak jelentős többsége továbbra is valamilyen, egy vagy több krónikus megbetegedésben szenvedett, jellemzően idős, átlagéletkoruk változatlanul 76 év.

A járvány exponenciálisan növekvő szakaszban van, ezért kell minden szabályt szigorúan betartanunk. Az a cél, hogy megkíméljük az egészségügyi ellátórendszerünket, és lehetőleg megelőzzük a fertőződéseket. Ezért minden lehetséges módon csökkentei kell a kontaktusok számát, és viselni a maszkot. Ne a kiskapukat keressük - magyarázta a tisztifőorvos.

Pénteki statisztika 5097 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 131 887 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2883 főre emelkedett, 29 802-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 99 202 fő. Az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 26 százaléka, a gyógyultak 27 százaléka budapesti. 6690 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 518-an vannak lélegeztetőgépen.

Szavai szerint tegnap olyan panasz érkezett az NNK-ba, ami szerint fiatal aktív dolgozók gyógyszert szedve csusszannak át az infrakapukon a munkahelyükre. Voltak idők, amikor sikk volt szuperdolgozónak lenni és lázasan is munkába menni, ez ma életveszélyes. Ügyeljünk rá, hogy a szuperdolgozó helyett ne váljunk szuperterjesztővé - fogalmazott Müller Cecília, kiemelve, hogy nagyon fontos a megelőzés minden fronton .

Nagyon sok olyan ismeretanyag felhalmozódott már a koronavírussal kapcsolatban, ezekkel frissítik az eljárásrendeket, az új tudáshoz adaptálják a kórházi felvétel és elbocsátás szabályait, hogy a fekvőbeteg-ellátásba csak az kerüljön be, akinek tényleg szüksége van rá.

Az egyre növekvő számok miatt fokozódik a tesztek iránit igény a háziorvosok részéről, ezt a kapaciást is bővítettük - jelentette ki a tisztifőorvos. A mobil tesztelő állomások megkezdték a működést. Ezek korábbi népegészségügyi szűréseket végző buszok. Tegnap már 2 busz állt munkába, ma 4 , hétvégén 6 helyszínen lesznek jelen.

A mobilszűrést a most is érvényes szabályok határozzák meg, senki ne álljon sorba csak úgy, mert csak azok vehetik igénybe ezt a tesztet is, akiknek a háziorvos korábban a vizsgálatot megrendelte. Az OMSZ munkatársai veszik fel a kapcsolatot telefonon a beteggel és ők döntik el, hogy a mobil állomásra küldik, vagy házhoz mennek. Ez tehát nem egy szabadon igénybe vehető szűrési lehetőség - hangsúlyozta Müller. A gyorsteszt értékelése 15-20 perc, akinél ez negatív, akkor újabb mintavétel történik, amit PCR-vizsgálatra küldenek.

Nincsenek jó hírek a szennyvizsgálattal kapcsolatban, a 45. héten Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon is nőtt a vírus örökítőanyagának mennyisége, koncentrációja a szennyvízben. Ez azt jelenti, hogy 4-8 nap múlva is számítanunk kell ilyen, vagy rosszabb fertőzöttségi adatokra.

A tünetes és tünetmentes fertőzöttek mindenhol jelen vannak, ez kell hogy meghatározza viselkedésünket, a járvány kezeléséhez való hozzáállásunkat - fogalmazott Müller Cecília.

Jó hírként említette, hogy a mai napon újabb adag influenza oltóanyag kiszállítása történt meg, mind a felnőtt, mind a gyerekek számára készült vakcinából. Folyamatosan figyelemmel kísérik az oltóanyag fogyását, a felnőtt vakcinából eddig a kiszállított mennyiség 65 százalékát oltották el, a gyerekvakcina 10 százalékát. A páciensek jövő héttől ismét jelentkezhetnek a háziorvosoknál az oltásért.