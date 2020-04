Müller Cecília: negyvenesek, ötvenesek is kerültek lélegeztetőgépre

Keddre 2098-ra nőtt a hazai koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg, ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma, 287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból - erősítette meg a kormányzati tájékoztató oldal adatait Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Cikkünk folyamatosan frissül....

A fertőzöttek számával egyidejűleg jelentősen nőtt a kijelölt laborokban elvégzett vizsgálatok száma, ami már átlépte az 50 ezret - sorolta a friss számokat Müller Cecília.

Az ország járványügyi helyzetére jellemző, hogy jelentős számú fertőződés a zárt közösségekben detektáljuk, idősotthonokban, és azon kórházi osztályokon, ahol új koronavírusost ápolnak - fogalmazott a tisztifőorvos. Az érintett 20 idősotthonban azonban nagyon különböző számban regisztráltak fertőzöttet, 3 otthonban jelentősebb a számuk, a többi intézményben elszórtan vannak pozitív személyek.

A Pesti úti otthonban elvégezték a szűrést, 274 lakót és 41 dolgozót vizsgáltak, 58 ápolt és 4 gondozó mintája lett pozitív. Az intézmény meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket, izolálta a pozitívakat és nagy figyelmet fordít rájuk. A kórházban tartózkodó idősotthoni lakók általános állapota jó, visszatérésükre 2 negatív vizsgálatot követően lesz lehetőség. Miután a honvédség elvégezte a fertőtlenítést, bízhatunk benne, hogy a jövőben a fertőződés további átadás nem következik be - mondta a tisztifőorvos.

A járványban továbbra is Budapest és Pest megye játszik kiemelt szerepet, a fertőzöttek több mint kétharmada itt található, viszonylag nagy a számuk Fejér megyében is.

Az összes fertőzött közül 842-en fekszenek kórházban, 82 a lélegeztetettek száma. Az ő állapotuk súlyos, jellemzően idősebbek, de 40-es 50-es korosztályból is vannak lélegeztetőgépen betegek.

Az idősotthonokban zajlanak az ellenőrzések, ezek eredményéről a napokban lesz előzetes tájékoztatás.

Müller Cecília elmondta, a WHO magyarországi képviselője tegnap a magyar helyzetet, s eszerint megfelelő számúnak tartotta a magyar magyar vizsgálatokat és megalapozottnak a magyar vizsgálati protokollt. Megfelelő mértékű a tesztelés kiterjedtsége, ha az igazoltan fertőzött környezetében 10 szűrővizsgálatra kerül sor, Magyarországon 1 fertőzött környezetében 30 laborvizsgálatot végeznek - mondta a tisztifőorvos. Elmondta azt is, hogy a WHO magyarországi képviselője szerint megfelelőek azok felkészülési intézkedések is amelyek a legrosszabb forgatókönyvre tervezettek.

Müller Cecília szerint a járványgörbe ellaposításával talán sikerült elkerülni az exponenciális növekedést és Magyarország minimális érintettséggel és veszteséggel vészeli át a járványt.

Biztosított az élelmiszerellátás

Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára Magyarország élelmiszerellátásának körülményeiről, a járvány okozta kihívásokról beszélve elmondta, az ország élelmiszerellátása biztosított, az ország élelmiszerbiztonsági rendszere az egyik legjobb és legbiztonságosabb Európában. A NÉBIH húsvéti ellenőrzése szerint - amelynek 64 magyarországi élelmiszerlánc üzleteiben tartottak helyszíni szemlét - a bevásárlókocsikat, kosarakat naponta mossák. Megállapították azt is, hogy az ellenőrzött üzletek 73 százalékában a bejáratoknál nem gondoskodtak kézfertőtlenítőről, vagy kesztyűről, ugyanakkor a belső felületeket az üzletek kétharmadában naponta többször fertőtlenítik.

Kérdésekre adott válaszokból kiderült még:

A hatósági házi karanténban lehet dolgozni.

Nincs az NNK látókörében olyan személy, aki makkegészségesen fertőződött meg, és halt bele a betegségbe.

Otthonról is kerültek kórházba idősek, nemcsak idősotthonból.



A tetőzést - vagyis amikor nem nő tovább a megbetegedettek száma - követően még hosszú ideig tarthat a járvány, de hogy ez a plató meddig tart, nem lehet egyelőre tudni.



A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.