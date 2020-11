Müller Cecília: Nehéz idők előtt állunk

Nagyon nehéz idők előtt állunk, a járvány fékezése érdekében hozott rendelkezések, amelyeket rendkívüli fegyelmezettséggel kell betartanunk, mindannyiunk életét befolyásolják - mondta az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztiőorvos. Elhangzott, ez elmúlt napon elhunyt 101 beteg közül a legfiatalabb 31, a legidősebb 99 éves volt.

Az éjféltől hatályos szigorítás részleteinek ismertetésével kezdte az operatív törzs mai tájékoztatóját Kiss Róbert alezredes, kiemelve, hogy a kijárási tilalom alóli felmentéshez szükséges munkáltatói igazolás letölthető a koronavirus.gov.hu oldalról. A nyomtatványt a munkáltató tölti ki, hatálya visszavonásig érvényes, a munkavállalónak az igazolást magánál kell tartani és kérésre át kell adni.

A kötelezettségekkel kapcsolatban Müller Cecília hozzátette, a maszkviseléssel nem a rendőrnek teszünk szívességet és nem azért tartjuk be ezeket szabályokat, hanem járványügyi szempontból kell rendkívüli fegyelmezettséget mutatnunk. Számos intézkedést kell betartanunk, hogy a járványgörbét ellaposítsuk, és az ellátórendszerre ne nehezedjen egyszerre hatalmas teher.

Nagyon intenzív terjedési szakaszban vagyunk, ez egész Európára jellemző. Magyarországon most már naponta 4-5 ezer fő az új fertőzöttek száma.

Szerdai statisztika 3945 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 122 863 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 101 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2697 főre emelkedett, 28 808-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 91 358 fő. Az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 27 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 6352 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 473-an vannak lélegeztetőgépen.

Az előző nap elhunyt 101 betegről elmondta, továbbra is krónikus, idősebb személyeknél zajlik a betegség komoly szövődményekkel, és a halálos kimenetel is őket fenyegeti leginkább. A valódi halálok jellemzően maga az alapbetegség, de nyilvánvalóan a Covid-19, mint társbetegség rontja az állapotukat. Előfordulhat ugyanakkor, hogy fiatalok is meghalnak, az elmúlt napon elhunytak között a legfiatalabb 31, a legidősebb beteg 99 éves volt.

Az áldozatok 7 százalékának nem volt alapbetegsége

A járvány kezdete óta elhunytak körülbelül 7 százalékánál nem találtak semmilyen alapbetegséget.

Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy ahol nem tartható a 1,5 méteres távolság, hordja a maszkot közterületen is. A maszk kettős védőhatását -legalább 80 százalékban véd a fertőzéstől és a fertőzés átadásától is- már több tanulmány igazolta. Alig van ma már olyan család, vagy közösség, ahol ne fordult volna elő pozitivitás, ezért nem ismerjük senkinek a fertőzöttségi státuszát - tette hozzá.

A kórházi betegek száma is emelkedő tendenciát követ, ezért rendkívül fontos csökkenteni az ellátórendszerre nehezedő terhet. Tegnaptól az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények mindegyike bekapcsolódott a koronavírusos betegek ellátásába, ezzel nőtt a kapacitás, és mindenki helyben jut hozzá a szükséges kezeléshez.

Egyértelmű cél a járvány lassítása, a számok csökkentése, az egészségügyi ellátórendszer működképességének megőrzése. Nagyon nehéz idők előtt állunk, a rendelkezések mindnyájunk életét befolyásolják - fogalmazott a tisztifőorvos. A magányosan élő idősekre az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk - hangsúlyozta.