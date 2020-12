Müller Cecília: Talán elértük a platót

Talán valóban elért egy plató fázist a járvány, azonban a kórházi betegek száma nem csökken. Továbbra is nagyon óvatosnak kell lenni és figyelni egymásra - mondta az operatív törzs pénteki tájékoztatóján az ismét megjelenő Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A napi adatok bizonyos mértékig fluktuálnak, hétvégén kevesebben fordulnak orvoshoz, ezért hét elején kisebb a betegszám, ami később visszatér a szokott szintre. Nem csökken jelentősen a kórház betegek száma, ez is olyan adat, ami arra int, hogy továbbra is nagyon óvatosnak kell lenni és a karácsonyi forgatag idején is nagyon figyelni kell egymásra - fogalmazott a tisztifőorvos, aki Gál Kristóf BRFK szóvivő szerint azért nem vett részt mostanában az operatív törzs tájékoztatóin, mert gőzerővel dolgozik az oltás előkészítésén.

Ez a karácsony más lesz, mint a korábbiak - mondta Müller, és nem javasolta, hogy nagyon nagy létszámban összegyűljenek a különböző háztartásokban élő családtagok. Megerősítette, hogy a pontos karácsonyi javaslatokat és intézkedéseket Orbán Viktor december 21-én fogja bejelenteni.

Pénteki statisztika 4428 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 295 977 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 187 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7 725 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 89 814 fő, az aktív fertőzöttek száma 198 438 fő. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7 335 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 564-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány továbbra is zajlik, a környező országokban ismételten erőteljesen emelkednek a számok - hangsúlyozta a tisztifőorvos, hozzátéve, hogy nálunk egyfajta kiegyensúlyozott helyzetet tapasztalnak.

A járvány áldozatai között említette a mára elhunyt 19 éves fiatalembert, aki agytályogtól szenvedett, kórházi ellenőrzés során derült ki a Covid-pozitivitása. A fő betegsége összeegyeztethetetlen volt az élettel, a halála elsősorban ennek köszönhető.

Sokféle koronavírus-vakcinával fogunk találkozni. Lesznek köztük inaktivált, elölt vírust tartalmazók, vírusvektorvakcinák, amelyek egy ártalmatlan vírus segítségével viszik be a szervezetbe a vírusnak az a részét, amely ellen a védelmet kialakítják. Vannak fehérje alapú vakcinák. A nukleinsav alapú, mRNS és DNS vakcinák megtermeltetik a szervezettel azt az anyagot, amire megkezdődik az immunrendszer felkészülése és az antitestetek termelése - sorolta Müller.

A december végén érkező Pfizer-vakcina ehhez a csoporthoz tartozik. Felkészültünk, kijelöltük az oltópontokat, amelyeken elkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása, elsőként a Dél-pesti Centrumkórházban - fogalmazott a szakember. Ezt a vakcinát kétszer kell beadni, tehát az érkező adag felét tudják felkínálni az egészségügyben dolgozóknak. Az oltás másik részét 21 nap múlva kapják meg az érintettek.

Fontos, hogy megőrizzük azt a bizalmat, ami Magyarországon megvan a védőoltások iránt. Bízzanak a vakcinában, és a kellő mennyiség érkezésével mindenki eléri majd az oltást - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Az újságírói kérdések közül ma egyedül a mosonmagyaróvári Karolina kórházzal kapcsolatosakra válaszolt. Müller elmondása szerint az ott dolgozó orvosok és szakdolgozók közül többen a pandémia áldozatává váltak, de nem biztos, hogy a kórházban fertőződtek meg. A megfelelő működés, a betegbiztonság érdekében az új betegeket átirányították a győri Petz Aladár kórházba.