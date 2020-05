Müller Cecília: újraindul az egészségügy, de nem a régi kerékvágásban

Közel egy hete nem nő jelentősen a fertőzöttek és az elhunytak száma, ez stabilizálódásra utal. Újraindul az egészségügy, de ez nem jelenti a járvány előtti kerékvágáshoz való visszatérést. A háziorvost továbbra is telefonon kell keresni. A koronavirus.gov.hu oldalon ezentúl jobban részletezik az adatokat - hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Hétfőtől változott a járványügyi adatszolgáltatás, a koronavirus.gov.hu oldalon ezentúl Budapest, vidék bontásban láthatók az adatok, és külön tüntetik fel az aktív esetek számát.

Az igazolt fertőzöttek száma mára 3035-re, az aktív eseteké 2054-re nőtt. Továbbra is 63 százalék körüli a fővárosi és a Pest megyei fertőzöttek aránya az összes pozitív eset között - mondta Müller Cecíila, országos tisztifőorvos.

A koronavírus-fertőzéssel összefüggésben elhunytak száma 351-re, a gyógyultak száma 630-ra nőtt. A tisztifőorvos elmondta, gyógyultnak

az számít, aki a kórházból úgy távozik, hogy legalább 3 napja nincs tünete, és negatív laborlelettel rendelkezik. Gyógyultként tartják számon azt is, aki tünetmentesen, vagy tünetszegényen leöltötte a 14 napos házi karantént.

Minden olyan személyt, aki bármilyen betegség következtében kórházba, intenzív osztályra került, majd meghalt, és pozitív volt a laborlelete, a járvánnyal összefüggésben elhunytakhoz számolnak. Müller Cecília szerint ez azt jelenti, hogy az ellátórendszerből gyakorlatilag nem esik ki senki.

Közel egy hete nem emelkedik jelentősen mértékben sem a fertőzöttek, sem az elhunytak száma, egyfajta egyensúlyi helyzet állt elő, de továbbra is óvatosnak kell lenni - hangsúlyozta.

Ez az egyensúlyi helyzet, stabilizálódás tette lehetővé, hogy az egészségügyben a korábban felfüggesztett, leállított ellátások újrainduljanak, ennek részleteiről ma délelőtt Kásler Miklós tájékoztatót tartott - mondta a tisztifőorvos.

A változás érinti a háziorvosi, a házi gyerekorvosi, védőnői és fogászati alapellátást, a járóbeteg szakellátást ,diagnosztikai ellátásokat, és fogászati szakellátás, az egynapos, a rehabilitációs és transzplantációs beavatkozásokat, valamint a nem a közfinanszírozott magánellátásokat. A legfontosabb tudnivaló, hogy ezek beindítása nem jelenti, hogy minden visszaáll a járvány előtti időszakra - hangsúlyozta Müller Cecília.

A háziorvost továbbra is telefonon kell keresni, egy óra alatt maximum 4 főt lehet ellátni, a váróban sem lehetnek többen egyszerre. A személyes kontaktusra is csak akkor kerül sor, ha a probléma nem oldható meg telefonos konzultációval. Ha a beteg nem tudja tartani a kapott időpontot, új időpontot kell kérnie, mert csakis egyeztetett időpontban keresheti fel az orvost. A betegek közötti távolságtartás térben is időben is szükséges. Ugyanez a rendszer az összes ellátást illetően.

A személyes megjelenést nem igénylő eseteknél a szükséges igazolásokra, dokumentációkra kiadására 5 napos határidő áll az orvos rendelkezésére.

A járóbetegellátónál is előre be kell jelentkezni, akár közvetlenül, akár a háziorvos segítségével.

A mai nappal nem a régi kerékvágásba tudunk visszatérni, hanem az ellátás egyfajta bővítésére került sor - fogalmazott Müller Cecília, kiemelve a higiénés szabályok betartásának fontosságát.

Mától a védekezés új szakaszába lépett, és új szabályok léptek életbe, de a budapesti és Pest megyei korlátozások hatályban maradtak - mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeletei központjának munkatársa.

Kérdésekre adott válaszokból kiderült még:

Marad a látogatási tilalom a kórházakban és az idősotthonokban.

A szolgáltatásokra - fodrász, makiűr - nem vonatkozik a korlátozott nyitvatartás.

Futároknak és taxisoknak nem kötelező, de ajánlott a maszk.

Két hét múlva derül ki, hogy a mostani állapot azt jelenti-e, hogy túl vagyunk a tetőzésen. A jelenlegi számok biztatók, a reprodukciós ráta, - hogy egy ember hány másiknak adja át a fertőzés - jelentősen 1 alá csökkent, ez a stagnálás reményteljes, de néhány nap adataira nem lehet járványügyi intézkedéseket alapozni. Ehhez látni kell, mit mutatnak a következő két hét számai.

Elmaradt vizsgálatokra újra időpontot kell kérni.

Eddig 30 idősotthonban ütötte fel a fejét a vírus, összesen 79-en hunytak el ennek következtében. A Kamaraerdei úti otthonban 33 főre nőtt fertőzött gondozottak, 9-re a pozitív gondozók száma.

A tatabányai kórház 41 éves, elhunyt dolgozója alapbetegségeit kiderítő szakfőorvosi vizsgálat még tart.

A vidéki gyerekek távolságtartás mellett találkozhatnak a vidéki nagymamákkal.