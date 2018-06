Munkába állt az USA új magyarországi nagykövete

Átadta megbízólevelét David B. Cornstein, az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete Áder János köztársasági elnöknek hétfőn, a Sándor-palotában - adta hírül az MTI.

David B. Cornstein New York-i milliárdos üzletember - akinek nagyanyja magyar születésű -, korábban a kormányzati szférában és jótékonysági szervezetekben is vállalt szerepet. Tevékenykedett New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként, a Battery Park városi tanácsának tagjaként, valamint egy kemoterápiás kezelésekre szakosodott és egy cukorbetegekkel foglalkozó alapítvány is az év emberének választotta.

Kinevezése előtti szenátusi meghallgatásán az amerikai-magyar kapcsolatok erősítését, az amerikai gazdasági érdekek érvényesülését, a demokratikus értékek előmozdítását, valamint az antiszemitizmus visszaszorítását nevezte céljainak.

A szenátus külügyi bizottsága előtti meghallgatáson a New York-i milliárdos üzletember hangsúlyozta, hogy korábbi üzleti tapasztalatai, a kormányzati szférában végzett munkája és jótékony szervezetekben vállalt szerepe alapján felkészültnek tartja magát a nagyköveti feladatok ellátására. Elsődleges feladatának tekinti az amerikai-magyar kapcsolatok erősítését. Ezen belül is arra kívánja majd bátorítani a magyar kormányzati tisztségviselőket, hogy segítsék az amerikai érdekek és az amerikai és demokratikus értékek érvényesülését. Konkrétan a szólás-, a sajtó- és a vallásszabadságot nevezte a számára legfontosabb értékeknek. Ezeket illetően nem lehet és nem is szabad megalkudni - mondta korábban Cornstein.

Az amerikai nagykövet előtt Virginia Hesse, a Ghánai Köztársaság, valamint Anunciada Fernández de Córdova y Alonso Viguera, Spanyolország új magyarországi nagykövete is átadta megbízólevelét a köztársasági elnöknek - írta az MTI.

A kép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka