Munkabér-támogatás: új javaslatok érkeztek

Látványosan sok változtatást javasol a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) az állami munkabér-támogatást szabályozó kormányrendelethez:

Bár az MGYOSZ örömmel nyugtázza, hogy megjelent a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet és az előzetesen tervezetthez képest lényegesen korábban, április 16-án életbe lép, a jogszabály sok olyan megszorító feltételt és kötelezettséget tartalmaz, amelyek a jelenlegi feltételek között az érintett vállalkozások számára nem vállalhatók, így sokan nem tudnak élni a lehetőséggel - olvasható a szervezet közleményében.

A gyáriparosok szerint a helyzet optimális kezeléséhez a gazdaság három szereplőjének (munkáltató, munkavállaló, állam) egyaránt ki kell vennie részét a munkahelyek megmentéséből és ezért pénzügyi áldozatokat kell hoznia. A jövőbeni helyzet bizonytalansága miatt a támogatási rendszernek rugalmasnak kell lennie, mely lehetőséget ad a különböző vállalkozásoknak, hogy egyedi helyzetüknek megfelelően tudják azt igénybe venni és ezzel a lehető legtöbb munkahelyet megmenteni.

Jelenleg nem várható el a vállalkozásoktól, hogy "békeidőkben" normális kötelezettségeket vállaljanak, ilyet most felelősséggel nem tehetnek. A válság hossza és a helyreállítási szakasz üteme és felfutása bizonytalan, ezért a kormányzati az intézkedéseknek is időben rugalmasnak és egy adott keretösszeg mellett hosszabb vagy rövidebb idő alatt is igénybe vehetőnek kell lenniük.

Annak érdekében, hogy a vállalkozások nagyobb számban élni tudjanak a támogatási lehetőséggel és ezzel a lehető legtöbb munkahelyet mentsék meg, az MGYOSZ ezeket a konkrét módosításokat javasolja a 105/2020-as, a munkabér-támogatásról szóló kormányrendelethez: